Avalan la pena de un varón que besó a dos niños en una fiesta de la espuma en Gijón: "Somos amigos, ¿dónde están tus padres?

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de ratificar la condena de tres años de cárcel para un gijonés nacido en 1965 que intentó besar en la boca a dos menores de edad –un niño de 10 años y una niña de 9– en una fiesta de la espuma en el área recreativa de Las Maravillas en octubre de 2023.

Este individuo se acercó primero al niño. "Somos amigos, ¿dónde están tus padres?", le preguntó. Luego le cogió de la parte superior de los brazos para intentar besarle en los labios. El menor apartó la cara y logró zafarse deste hombre. El condenado volvió a intentarlo poco después, esta vez con una niña que se encontraba junto a la otra víctima. En esta ocasión, la niña también advirtió las intenciones y giró la cara, "lo que motivó que la besase su mejilla".

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Por estos hechos fue condenado a dos años de cárcel por la sección octava de la Audiencia, además de tres y dos años de alejamiento de sus víctimas, la retirada de la patria potestad y la prohibición de desempeñar cualquier trabajo u oficio que implique contacto con menores. El hombre recurrió la sentencia ante el TSJA, que ahora acaba de rechazar sus argumentos y confirmar la pena impuesta al entender que el relato de los niños cumple con "los criterios de credibilidad subjetiva y objetiva y persistencia en la incriminación".