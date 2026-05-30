El crochet y las lentejuelas creadas de latas de refresco demuestran su potencial en la moda, en un desfile en Gijón que puso el foco en el talento y la sostenibilidad

«La excusa es la moda, pero este es un movimiento para generar unión, para fortalecer la creación y para crear y consumir diferente. También en cuestión de moda». Con ese argumento, bien explicado por la diseñadora Virginia Abzueta, ayer por el teatro Jovellanos de Gijón desfiló el talento y también mucho compromiso social y medioambiental. Diecinueve «talentos» de la moda actual, en su mayoría asturianos o afincados en la región, pero con presencia de otras regiones, sacaron el aplauso del público con sus diseños en la gala «Raíces». Una fiesta que fue el colofón de todo un proyecto desarrollado en los últimos meses que conectó formación, creación y visibilidad a través de la creación de moda reciclada y sostenible.

Y se lucieron propuestas tan esforzadas como la del venezolano afincado en Gijón desde hace cuatro años, Daniel Ramos. Un periodista que trabaja de conserje y al que le fascina todo lo que tenga que ver con el estilismo. Durante días recogió por la basura de todo Gijón 500 latas de bebidas para hacer con ellas cientos de lentejuelas y coser una fantasía de falda con cola, que unió a un corsé realizado con un maniquí que encontró por la calle. Inspirado por el bonito del norte, «un emblema del verano en Asturias», contó, y por la necesidad de librar a los océanos de basura, Daniel Ramos sacó al escenario un proyecto que usaba «el residuo como símbolo» y que tituló «Bonito Style». Fue el suyo uno de los proyectos premiados de la noche.

Como lo fue también el de la gijonesa Ylenia Martínez. Su vestido de crochet era todo un discurso de cómo con la artesanía «se da valor al tiempo y a la memoria». Por eso su proyecto llevaba por título «Sin raíces no hay futuro». El jurado apreció el esfuerzo magistral de llevar el lenguaje contemporáneo al crochet. El premio del público fue para un poleso, Benjamín Fernández, por una sahariana con la que mostró cómo se podía reinterpretar los materiales clásicos de sastrería, como la lana, la seda y las corbatas, para trasladarlos al uso cotidiano . Su técnica de la reconstrucción textil y el diseño utilitario fue muy elogiada. Igual que la intención y la ejecución de otra creadora textil asturiana, Ana Belén Saez (Corvera), que logró la mención especial del jurado con su proyecto «Volver a florecer», donde transformó el residuo textil –denim reciclado, algodón reutilizado y otros materiales recuperados– y la dotó de nueva identidad. Quién dice que a la moda no le vale todo.

Los veinte talentos seleccionados -en realidad 19, puesto que el número 20 se lo lleva la colaboración especial de la popular Ivonne Reyes- fueron, además de los citados: Rita Vallina, Eva Rodríguez García y Camila Landolfi (Gijón); Sofía García, Claudia Salcedo, María Lamelo y Adriana Alonso (Galicia); Zoraida Muñiz (Avilés); Gabriela Flórez (Perú); Irene, Andreína y Diana (Venezuela, España y Colombia); Juliet Tauvaf (Argentina); Llucía Miravalles (Villaviciosa); María Cortina (Piloña); María Fernanda (Colombia); y Elsa Perea Gutiérrez (Mota del Cuervo).

Fueron jurado de la gala la galerista asturiana Aurora Vigil-Escalera; la actriz y directora de cine Vanesa Romero; la directora de antena y contenidos de la RTPA, Lucía Herrera; el periodista Gervasio Pérez y el diseñador Javier Simorra. Y como maestra de ceremonias ejerció Luján Argüelles.