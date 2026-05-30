El Evaristo Valle repasa "espacios liminales" históricos

El Museo Evaristo Valle de Gijón acogerá al mediodía de este domingo la inauguración de "[espacios] liminales", una exposición que reúne una selección de obras de cuatro autores ya fallecidos, Aurelio Suárez, Armando Suárez, Rosario Areces y José María Navascués.

La muestra, comisariada por la doctora en Historia del Arte y conservadora del museo Gretel Piquer Viniegra, invitará a transitar por los universos creativos y personales de estos autores. En total, la exposición contará con 38 obras procedentes del Museo de Bellas Artes de Asturias, Museo Casa Natal de Jovellanos y colecciones particulares.

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En la exposición, que se podrá visitar hasta el 27 de septiembre, quedarán representadas épocas como la que tuvo lugar entre el reconocimiento de Rosario y la muerte de José María Navascués en 1979. Aquel fue un periodo de transición política en España durante un tiempo "liminar socioeconómico a nivel mundial, que puso fin al estado del bienestar y al desarrollismo y dio paso al neoliberalismo", detalla el museo.