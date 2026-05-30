Fallece Kenneth David Pettit, experto en micología, a los 87 años

El experto en micología Kenneth David Pettit, nacido en Newmarket (en el Condado de Suffolk, Inglaterra), pero afincado en Gijón desde hace décadas, falleció ayer a los 87 años tras toda una vida de divulgación sobre las setas silvestres. Un conocimiento y maestría que le llevó a participar de forma activa y a ser requerido en numerosas conferencias y jornadas por toda Asturias.

Muchas de esas ponencias fueron enfocadas a su especialidad, los valores culinarios de algunas variedades de setas -ejemplares que hasta que pudo siguió saliendo a recoger por el campo–, y estaba convencido del potencial que había en la región y al que no se le sacaba demasiado partido, o directamente se ponía en peligro por los malos hábitos en las recolectas.

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