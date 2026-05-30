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Fallece Kenneth David Pettit, experto en micología, a los 87 años

Cosechó una amplia trayectoria de divulgación sobre las setas silvestres

Kenneth David, en una imagen de archivo.

Kenneth David, en una imagen de archivo. / Ángel González

N. M. R.

Gijón

El experto en micología Kenneth David Pettit, nacido en Newmarket (en el Condado de Suffolk, Inglaterra), pero afincado en Gijón desde hace décadas, falleció ayer a los 87 años tras toda una vida de divulgación sobre las setas silvestres. Un conocimiento y maestría que le llevó a participar de forma activa y a ser requerido en numerosas conferencias y jornadas por toda Asturias.

Muchas de esas ponencias fueron enfocadas a su especialidad, los valores culinarios de algunas variedades de setas -ejemplares que hasta que pudo siguió saliendo a recoger por el campo–, y estaba convencido del potencial que había en la región y al que no se le sacaba demasiado partido, o directamente se ponía en peligro por los malos hábitos en las recolectas.

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