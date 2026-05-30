Gijón recibirá a más de mil bomberos para un torneo nacional

Gijón recibirá el próximo mes de junio a más de 1.000 bomberos para participar en la XXV edición del Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu”, que se celebrará del 1 al 5 con 180 partidos programados y otras actividades paralelas. La cita, organizada por la Agrupación Deportiva Bomberos de Gijón, "convierte durante varios días a nuestra ciudad en un punto de encuentro para los servicios de emergencia, el deporte y el compañerismo, al tiempo que proyecta la imagen de Gijón como una ciudad preparada para albergar grandes acontecimientos deportivos y sociales”, destaca la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega.

La prieba se disputará en dos categorías. Por un lado, la de Ope, sin límite de edad, y por otro la de Veteranos, para mayores de 40 años. Las distintas fases del campeonato se disputarán en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo, y especialmente habilitadas para el torneo, con campos de fútbol 7 de césped artificial y todos los servicios necesarios para garantizar la mejor experiencia tanto a participantes como a acompañantes. La entrada a las jornadas es libre hasta completar aforo.

“Para Gijón es un orgullo acoger un campeonato de estas características. Nos convierte en un escaparate del excelente trabajo que desarrollan los servicios de emergencia y extinción de incendios. Durante estos días, la ciudadanía podrá conocer de cerca la preparación, la capacidad de respuesta y el compromiso de unos profesionales que desempeñan una labor esencial para la seguridad de gijoneses y visitantes”, señala la edil de Seguridad Ciudadana, la forista Nuria Bravo.

El Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu”, consolidado tras años de trayectora, tiene como objetivo "fomentar la actividad física, el trabajo en equipo y refuerza los lazos de hermandad entre los participantes". Como en ediciones anteriores, se programarán también eventos especiales que complementarán la competición deportiva, convirtiendo la semana del campeonato en una experiencia completa para jugadores, familias y aficionados.

Todas las tardes se van a desarrollar acciones benéficas en la plaza del Marqués para recaudar fondos para la Asociación Amigos de Mael.

PROGRAMA

MARTES 2 DE JUNIO: INICIO DEL TORNEO + EVENTO BENÉFICO

Mareo – Real Sporting de Gijón | 08:00 – 17:00 h

BENEFICO: Plaza del Marqués | 16:00 – 19:45 h

ü Primera jornada oficial de competición.

ü Partidos categoría Open y Veteranos.

ü Evento benéfico abierto al público en favor de la asociación Amigos de Mael.

ü Actividades participativas, retos deportivos y ambiente familiar.

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO: SEGUNDA JORNADA + EXHIBICIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA + EVENTO BENÉFICO

Mareo – Real Sporting de Gijón | 08:00 – 17:00 h

BENEFICO: Plaza del Marqués | 16:00 – 19:45 h

EXHIBICION: Zona Poniente | 18:30 – 20:00 h

ü Continuación de la fase de grupos del campeonato.

ü Evento benéfico solidario abierto a ciudadanía y visitantes.

ü Exhibición multidisciplinar de Seguridad y Emergencias.

ü Participación prevista de Bomberos Y Salvamento Marítimo.

ü Maniobras, rescates y demostraciones operativas abiertas al público.

JUEVES 4 DE JUNIO: FASE FINAL + EVENTO BENÉFICO

Mareo – Real Sporting de Gijón | 08:00 – 17:00 h

BENEFICO: Plaza del Marqués | 16:00 – 18:30 h

Últimos cruces y clasificación para semifinales y finales.

Continuación del evento solidario abierto al público.

VIERNES 5 DE JUNIO: SEMIFINALES, FINALES Y CLAUSURA

Mareo – Real Sporting de Gijón | 08:00 – 17:00 h

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BENEFICO: Plaza del Marqués | 16:00 – 18:30 h