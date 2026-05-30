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Gijón se rinde al bocadillo de calamares: los establecimientos donde puedes probar este clásico de la gastronomía

Hasta el 7 de junio 42 bares y restaurantes ofrecerán este popular manjar

Vicente Fernández, organizador de las jornadas gastronómicas

Vicente Fernández, organizador de las jornadas gastronómicas / Pablo Solares

L. L.

El bocadillo de calamares es un producto con arraigo en la ciudad que conquista por igual a jóvenes y a quienes miran con nostalgia la memoria de otros veranos.

Un bocado que sabe y huele a mar Cantábrico, a puerto y a brisa salina. Una delicia capaz de convertir lo sencillo en extraordinario: comerse el océano a bocados.

Nada hay más gijonés que disfrutar de este bocadillo estival asomado a una terraza del puerto, en la Cuesta del Cholo, en el Cerro de Santa Catalina, en el Rinconín, en la playa de San Lorenzo o incluso en el interior de una cafetería que conserva el aroma de la lluvia de verano.

Establecimientos participantes

  • Café Art Noir
  • Sidrería Asturias
  • Sidrería Baleares
  • Burbia Café y Bar
  • Bar Deportivo Carlin Goal
  • Restaurante Casa Julio
  • Parrilla restaurante Casa Oliva
  • Café Central
  • Bodega CHZ
  • Cervecería Café Classic
  • Cafetería De Cinco
  • Restaurante Ébano Café Restaurante
  • Restaurante El Borne by Galán de Alejandro
  • El Lavaderu
  • El Muro
  • Cervecería El Rey
  • Entreplazas
  • Restaurante Gastrochigre
  • Sidrería Gijón
  • Sociedad Gastronómica La Boya
  • Cafetería La Exclusiva
  • La Gitana
  • La Mejillonera
  • La Mejillonera Poniente
  • La Nueva Zamorana
  • Vinatería La Sastrería
  • La Taberna Zíngara
  • La Terracina del Medio
  • Sidrería La Tonada de la Guía
  • Sidrería La Tonada de Montevil
  • Cafetería Les Alpargates
  • Malamanera Gastrobar
  • Restaurante Mamahuhu
  • Maverik
  • Café Mayerling 2.0
  • Mercante, Mar y Brasas
  • Peces de Madera
  • Sidrería Principado
  • Sidrería Puente Romano
  • Renacer
  • Cafetería Restaurante San Rafael
  • Sunan
  • Tierras Gallegas
  • Wok & Roll

Es un bocadillo que acompaña cualquier momento del día: desayuno o cena, almuerzo o aperitivo, sin prisas ni interrupciones. Solo el murmullo del mar de fondo, en tu cabeza y el tintineo discreto de la vajilla en el bar y el crujir del pan recién horneado, que convierten ese instante en una suerte de minuto cero de la existencia.

Hasta el 7 de junio, los negocios participantes ofrecerán pinchos y bocadillos de calamares junto al maridaje escogido para la ocasión: la cerveza Rivera Reposada. Acompañarán con cartelería promocional en los escaparates, para identificar a simple vista los bares, y un envoltorio de los bocadillos original para dar color a la campaña.

Porque este es, en esencia, el momento de comerse el océano a bocados. El momento del bocadillo del mar... ¡calamar!

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