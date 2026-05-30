Gijón se rinde al bocadillo de calamares: los establecimientos donde puedes probar este clásico de la gastronomía
Hasta el 7 de junio 42 bares y restaurantes ofrecerán este popular manjar
L. L.
El bocadillo de calamares es un producto con arraigo en la ciudad que conquista por igual a jóvenes y a quienes miran con nostalgia la memoria de otros veranos.
Un bocado que sabe y huele a mar Cantábrico, a puerto y a brisa salina. Una delicia capaz de convertir lo sencillo en extraordinario: comerse el océano a bocados.
Nada hay más gijonés que disfrutar de este bocadillo estival asomado a una terraza del puerto, en la Cuesta del Cholo, en el Cerro de Santa Catalina, en el Rinconín, en la playa de San Lorenzo o incluso en el interior de una cafetería que conserva el aroma de la lluvia de verano.
Establecimientos participantes
- Café Art Noir
- Sidrería Asturias
- Sidrería Baleares
- Burbia Café y Bar
- Bar Deportivo Carlin Goal
- Restaurante Casa Julio
- Parrilla restaurante Casa Oliva
- Café Central
- Bodega CHZ
- Cervecería Café Classic
- Cafetería De Cinco
- Restaurante Ébano Café Restaurante
- Restaurante El Borne by Galán de Alejandro
- El Lavaderu
- El Muro
- Cervecería El Rey
- Entreplazas
- Restaurante Gastrochigre
- Sidrería Gijón
- Sociedad Gastronómica La Boya
- Cafetería La Exclusiva
- La Gitana
- La Mejillonera
- La Mejillonera Poniente
- La Nueva Zamorana
- Vinatería La Sastrería
- La Taberna Zíngara
- La Terracina del Medio
- Sidrería La Tonada de la Guía
- Sidrería La Tonada de Montevil
- Cafetería Les Alpargates
- Malamanera Gastrobar
- Restaurante Mamahuhu
- Maverik
- Café Mayerling 2.0
- Mercante, Mar y Brasas
- Peces de Madera
- Sidrería Principado
- Sidrería Puente Romano
- Renacer
- Cafetería Restaurante San Rafael
- Sunan
- Tierras Gallegas
- Wok & Roll
Es un bocadillo que acompaña cualquier momento del día: desayuno o cena, almuerzo o aperitivo, sin prisas ni interrupciones. Solo el murmullo del mar de fondo, en tu cabeza y el tintineo discreto de la vajilla en el bar y el crujir del pan recién horneado, que convierten ese instante en una suerte de minuto cero de la existencia.
Hasta el 7 de junio, los negocios participantes ofrecerán pinchos y bocadillos de calamares junto al maridaje escogido para la ocasión: la cerveza Rivera Reposada. Acompañarán con cartelería promocional en los escaparates, para identificar a simple vista los bares, y un envoltorio de los bocadillos original para dar color a la campaña.
Porque este es, en esencia, el momento de comerse el océano a bocados. El momento del bocadillo del mar... ¡calamar!
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