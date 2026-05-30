Gijón se rinde al bocadillo de calamares: los establecimientos donde puedes probar este clásico de la gastronomía

El bocadillo de calamares es un producto con arraigo en la ciudad que conquista por igual a jóvenes y a quienes miran con nostalgia la memoria de otros veranos.

Un bocado que sabe y huele a mar Cantábrico, a puerto y a brisa salina. Una delicia capaz de convertir lo sencillo en extraordinario: comerse el océano a bocados.

Nada hay más gijonés que disfrutar de este bocadillo estival asomado a una terraza del puerto, en la Cuesta del Cholo, en el Cerro de Santa Catalina, en el Rinconín, en la playa de San Lorenzo o incluso en el interior de una cafetería que conserva el aroma de la lluvia de verano.

Establecimientos participantes Café Art Noir

Sidrería Asturias

Sidrería Baleares

Burbia Café y Bar

Bar Deportivo Carlin Goal

Restaurante Casa Julio

Parrilla restaurante Casa Oliva

Café Central

Bodega CHZ

Cervecería Café Classic

Cafetería De Cinco

Restaurante Ébano Café Restaurante

Restaurante El Borne by Galán de Alejandro

El Lavaderu

El Muro

Cervecería El Rey

Entreplazas

Restaurante Gastrochigre

Sidrería Gijón

Sociedad Gastronómica La Boya

Cafetería La Exclusiva

La Gitana

La Mejillonera

La Mejillonera Poniente

La Nueva Zamorana

Vinatería La Sastrería

La Taberna Zíngara

La Terracina del Medio

Sidrería La Tonada de la Guía

Sidrería La Tonada de Montevil

Cafetería Les Alpargates

Malamanera Gastrobar

Restaurante Mamahuhu

Maverik

Café Mayerling 2.0

Mercante, Mar y Brasas

Peces de Madera

Sidrería Principado

Sidrería Puente Romano

Renacer

Cafetería Restaurante San Rafael

Sunan

Tierras Gallegas

Wok & Roll

Es un bocadillo que acompaña cualquier momento del día: desayuno o cena, almuerzo o aperitivo, sin prisas ni interrupciones. Solo el murmullo del mar de fondo, en tu cabeza y el tintineo discreto de la vajilla en el bar y el crujir del pan recién horneado, que convierten ese instante en una suerte de minuto cero de la existencia.

Hasta el 7 de junio, los negocios participantes ofrecerán pinchos y bocadillos de calamares junto al maridaje escogido para la ocasión: la cerveza Rivera Reposada. Acompañarán con cartelería promocional en los escaparates, para identificar a simple vista los bares, y un envoltorio de los bocadillos original para dar color a la campaña.

Porque este es, en esencia, el momento de comerse el océano a bocados. El momento del bocadillo del mar... ¡calamar!