El Grupo Covadonga honra a sus veteranos: "Sois la memoria viva del club"

Lisardo Argüelles, a sus 95 años, lideró este sábado un nuevo encuentro anual de la Asociación de Veteranos del Real Grupo de Cultura Covadonga. Durante el encuentro, en el que se recordó a los socios fallecidos este año, la junta directiva del Grupo destacó que "esta asociación representa la memoria viva del club". "Mantenéis intactos los valores que dieron sentido al Grupo desde sus orígenes. Gracias por vuestro sentimiento de identidad, cariño y respeto", expresó la vicepresidenta primera del club, Elena Martín, en una jornada repleta de instantes emotivos.

El presidente de esta entidad de veteranos integrada por los 200 socios que acumulan más tiempo formando parte del Grupo es el claro ejemplo de aquellas personas que se han hecho mayores mientras disfrutaban del crecimiento del club del que forman parte. "Poder reunirnos año tras año significa mucho para personas como yo, que vimos nacer el Grupo y es algo que llevamos muy dentro. Para nosotros es muy especial saber que ahora somos la sociedad polideportiva amateur más importante de Europa", argumentó Argüelles.

Cada año, el presidente de la Asociación de Veteranos del Grupo Covadonga aprovecha el encuentro para poner en valor la trayectoria de algunas de las secciones deportivas del club. En esta ocasión fue el turno de la sección de pelota. "Es un deporte minoritario, pero en el Grupo tiene un impacto enorme. Hay que apoyar a aquellos que siguen practicando pelota, ya que es un deporte que tiene mucha proyección nacional e internacional", desarrolló Argüelles, quien ensalzó que la Semana Internacional de Pelota que impulsa el Grupo "es un torneo referente a nivel mundial" que en 2025 alcanzó su 75.º edición.

El homenaje a los veteranos del Grupo Covadonga, en imágenes / Ángel González

Uno de los componentes de la asociación de veteranos que practicó durante décadas pelota es Falo Escandón Suárez, quien ha desarrollado las tareas de jugador, entrenador e incluso responsable de la sección. "El Grupo fue uno de los clubes pioneros a la hora de construir un frontón. Se levantó en el 1942 y se convirtió en uno de los mejores de todo el norte de España", recordó Escandón, antes de puntualizar que "poder construir un frontón como aquel es el claro ejemplo de la importancia que tenía este deporte para los socios".

Argüelles y Escandón fueron dos de los muchos socios que participaron en el encuentro que tuvo lugar este viernes al mediodía. La cita arrancó en las instalaciones grupistas, junto al busto de Jesús Revuelta. Fue allí donde el sacerdote Eduardo Jiménez expresó unas palabras en recuerdo y homenaje a los socios veteranos fallecidos durante el último año.

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Por su parte, la vicepresidenta primera del Grupo, Elena Martín, ensalzó a los veteranos por su "compromiso" con la entidad que actualmente lidera Joaquín Miranda. "Esta jornada tiene un valor especial, ya que de esta manera honramos el pasado y eso nos recuerda la responsabilidad que conlleva aquello que hemos heredado", comentó Martín, quien dio paso a las actuaciones del coro del Grupo Covadonga y de la sección infantil de coros y danzas. Después, los protagonistas de la jornada disfrutaron de una comida de hermandad en la que recordaron múltiples instantes en los que se forjó buena parte de la historia del Grupo.