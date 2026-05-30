Una de la imágenes más icónicas de Gijón está de vuelta: las casetas llegan a la playa de San Lorenzo
Las 125 instalaciones, impulsadas todas por la Cocina Económica, se repartirán entre las escaleras 7, 13 y 14
Una de las imágenes más emblemáticas de Gijón ya está de vuelta. Las tradicionales casetas de la playa de San Lorenzo comenzaron a llegar este sábado al principal arenal gijonés de la mano de operarios de la Cocina Económica, que este año liderará la totalidad de las casetas, como desveló LA NUEVA ESPAÑA esta semana.
La playa contará con 125 casetas repartidas entre las escaleras 7, 13 y 14. En concreto, en la escalera 13, donde colocarán 45 casetas. Las demás estarán en la 14, donde habrá 55, y en la número 7, que contará con 25.
Este año la novedad está en que la totalidad de las casetas irán a beneficio de la Cocina Económica, toda vez que Manuel Díaz, un histórico de la playa de San Lorenzo que también impulsaba estas instalaciones, haya decidido jubilarse.
El precio para alquilarlas hasta el 15 de septiembre será de 520 euros. La Cocina Económica ofrecerá en horario de 9.00 a 19.00 horas el servicio de alquiler de tumbonas a 4 euros y las hamacas, a un precio de dos euros. Durante todo el verano, habrá unos 25 voluntarios de la Cocina Económica que estarán colaborando en estas tareas para prestar un servicio eficaz a los bañistas entre las escaleras 7 y 14.
"Todos los vecinos deben saber que detrás del 'photocall' hay mucho esfuerzo por parte de la Cocina y una causa solidaria y unos beneficios sociales muy importantes", señalaba esta semana Juan Varas, responsable de Servicios Externos de la Cocina Económica.
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