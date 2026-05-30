La peña gijonesa Buen Yantar realiza su tradicional comida de confraternización en Allande

Los jubilados de la Peña Amigos del Buen Yantar se desplazaron el pasado jueves hasta Pola de Allande, donde celebraron en un conocido restaurante de esa localidad la tradicional comida de confraternización que comparten anualmente en ese lugar, desde hace ya 36 años. "Todo salió extraordinariamente bien, para satisfacción de todos, en especial para Mino, como organizador del evento, que pone todo de su parte para que todo salga perfecto", señaló uno de los asistentes, en referencia al responsable de que la comida se celebre en esa localidad, al tener sus raices familiares en la zona. Los jubilados fueron recibidos con una actuación musical "como detalle del ayuntamiento allandés, con presencia de la alcaldesa Mariví López".