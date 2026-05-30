El PP sostiene en Gijón que la declaración de zonas tensionadas que pretende el Principado encarecería los precios de la vivienda

Los planes del Principado de Asturias para declarar zonas tensionadas, restringiendo el aumento de viviendas en alquiler para uso turístico en barrios como los de Cimadevilla y La Arena en Gijón, y otras zonas de diversas localidades asturianas, en la práctica provocaría un encarecimiento de los precios y reduciría la oferta, según pronosticó este sábado en Gijón el responsable de vivienda del PP en la Junta General del Principado, José Agustín Cuervas-Mons.

Cuervas-Mons junto al presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, y otros cargos públicos y afiliados del PP iniciaron en Gijón la campaña que llevará su partido por distintos concejos asturianos para explicar, a pie de calle, las propuestas del PP en materia de vivienda de cara a las próximas elecciones autonómicas de 2027.

Tanto Ruiz como Cuervas-Mons se mostraron muy críticos con las políticas de vivienda del gobierno regional y, en especial, con el consejero del ramo, Ovidio Zapico, de IU. "Las políticas de vivienda que está llevando a cabo el señor Zapico van en la dirección contraria" a las medidas que se requieren para solucionar el problema de la vivienda, opinó Cuervas-Mons, concretando que "no sé cuántas zonas tensionadas hemos de declarar pero si hay algo contrastado y probado en España en muchos sitios, es que eso lo que genera es el efecto totalmente contrario al pretendido en las zonas tensionadas que se vayan a declarar" porque provoca que "haya menos oferta de vivienda y que los precios suban. Esto ha pasado en Barcelona, ha pasado en un montón de sitios en España donde se ha aplicado. Bueno, pues están ofuscados en este tipo de cosas" señaló el portavoz de vivienda del PP en la Junta General del Principado.

Aunque la Consejería de Vivienda ha incluido los barrios de La Arena y Cimadevilla entre los que plantea que se declaren zonas tensionadas, parece difícil que la medida llegue a aplicarse ante el rechazo frontal por parte del gobierno local de Gijón, que está dispuesto a frenar judicialmente el plan autonómico.

Placas señalizando viviendas de uso turístico en un edificio de Gijón. / Marcos León

El portavoz de vivienda del PP en la Junta también criticó la ley de vivienda que está preparando el gobierno autonómico de PSOE e IU y anunció que, si se aprueba y el PP llega al gobierno la derogará, al igual que espera que también se derogue la ley estatal. En cuanto a la futura ley autonómica, el diputado mantuvo que "es una ley intervencionista, obsesionada con perseguir al pequeño propietario y al gran propietario, obsesionada con incautar viviendas; intervencionista, un atentado al derecho de la propiedad y que no tiene más que medidas que aumentan la burocracia, las cargas".

Plan Confía Alquilando

La apuesta del PP para solucionar el problema de la vivienda pasa por potenciar la construcción de más viviendas, recurriendo "a la colaboración público-privada" y facilitando suelo para su desarrollo. También reduciendo las cargas fiscales bajando los impuestos. Andrés Ruiz concretó a este respecto que una de las medidas que plantea el PP es que los primeros 150.000 euros en una operación de compraventa de vivienda estén exentos de tributar en el impuesto de transmisiones patrimoniales "para jóvenes y colectivos especialmente vulnerables".

Ruiz atribuyó el problema de la vivienda en Asturias a las políticas del gobierno central de Pedro Sánchez y del gobierno regional de Adrián Barbón. También acusó de realizar un "ataque sectario" a Gijón al consejero Ovidio Zapico por haber criticado en la Junta General el plan Confía Alquilando, que desarrolla en Gijón la concejalía en manos del popular Guzmán Pendás "cuando es un plan muy similar al que se practica en el gobierno de Avilés. La única diferencia es que allí vivienda lo lleva Izquierda Unida y en Gijón el Partido Popular". También cuestionó que el Principado no impulse el proyecto de construcción de vivienda protegida en Ecojove, en la zona oeste de Gijón.