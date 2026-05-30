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De Pura Madre, la única sidra sobre la madre con nombre propio

De edición limitada, triunfa en las sidrerías de confianza de todo buen amante sidrero

&quot;De pura madre&quot;, de JR

"De pura madre", de JR

A.A.

Hay señales inequívocas de que una nueva temporada sidrera ya está aquí. Una de ellas es el regreso de "De Pura Madre", una de las propuestas más reconocibles del llagar gijonés JR y la única sidra sobre la madre que presume de nombre propio. Cada año despierta toda la expectación entre los amantes de la que es la bebida de Asturias... y esta vez no está siendo diferente. De sobra conocido es que, quien la prueba, repite.

Durante unas semanas, "De Pura Madre" toma el relevo de la clásica botella de etiqueta verde de JR. Su rasgo más distintivo se encuentra en el proceso: no se trasiega, por lo que la madre permanece en la sidra hasta el final.

Sidra Sed de PKDO

Sidra Sed de PKDO / Cedida a LNE

Desde ya, "De Pura Madre" puede encontrarse en las sidrerías de cabecera de todo buen asturiano. Eso sí, conviene no confiarse: se trata de una edición limitada y dura lo que dura.

En las sidrerías de confianza de todo amante sidrero se puede beber también Sed de PKDO Denominación de Origen Protegida, otra de las sidras del Llagar JR. Sed de PKDO es la sidra que rompe con todo: más bruta, más viva, más directa, con un carácter muy fuerte y un nombre que ya lo dice todo...

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