Los otros "regalos" del Prado en Asturias, la pinacoteca tiene 80 obras en depósito en la región

El Museo del Prado confía en que el futuro Centro de Arte Tabacalera le va a permitir incluir a Gijón en su red de colaboraciones con instituciones a las que lleva años cediendo obras en depósito. El objetivo, adelantado ayer por LA NUEVA ESPAÑA, permitiría ampliar en la región un programa del museo nacional denominado "Prado Extendido" que tiene ya presencia en todas las comunidades autónomas del país salvo Cantabria y que permite que Asturias tenga en la actualidad 80 obras artísticas cedidas por el Prado. La mayoría, como es lógico, están en el Bellas Artes de Asturias, en Oviedo, y el catálogo de obras cedidas incluye un buen número de cuadros de temática religiosa y pinturas de artistas asturianos como Ventura Álvarez Sala y Dionisio Fierros Álvarez.

«Cristo presentado al pueblo». / .

Junto al Bellas Artes, en Asturias hay obras del Prado en depósito en la Universidad de Oviedo y en Covadonga. La entidad educativa tiene desde hace tiempo una pintura de autoría anónima y que data del siglo XVII. Se titula "Cristo presentado al pueblo" y es un óleo sobre lienzo de más de metro y medio de alto y casi un metro de ancho. Procede originalmente del Convento de Nuestra Señora de Portacoeli.

«La promesa, después del temporal, Asturias», de Álvarez Sala. / .

En Covadonga, por su lado, hay dos obras en la Basílica y otras 17 en el Museo de Covadonga. Todas tienen una temática religiosa o monacal. Son quizás los más conocidos los cuadros de reyes, como los de Alfonso III (un óleo de Eduardo Cano de la Peña de 1852) y Ramiro I (otro óleo de la misma época y de Isidoro Santos Lozano Sirgo). Está también en depósito "Don Pelayo, rey de Asturias", un imponente retrato del monarca que posa con una gran Cruz de la Victoria. Es obra de Luis de Madrazo y Kuntz. En depósito está también en el museo una escultura, el modelo en escayola de "La Virgen de Covadonga", obra de Juan Samsó y Lengly.

«Acantilados de la costa cantábrica», del gijonés Martínez Abades. / .

Ahora bien, en Asturias los grandes depósitos del Prado se concentran hoy en el Bellas Artes. Allí se encuentran 59 obras cedidas por el museo nacional y en su mayoría son piezas vinculadas a la región o elaboradas por pintores asturianos. Destaca quizás "Acantilados de la costa cantábrica", un cuadro de 1900 del gijonés Juan Martínez Abades. El Ayuntamiento de Gijón, de hecho, adquirió recientemente otra de las obras de este pintor, "Domingo en Somió", que data de 1901. La obra se dio a conocer este mes de mayo, en el marco de la programación del Día de los Museos, en el Piñole. La presentación se acompañó de una conferencia de Javier Barón, jefe de Departamento de Pintura del Siglo XIX del Museo del Prado.

También en el museo ovetense hay en depósito varios cuadros de Dionisio Fierros, un pintor asturiano presente igualmente en los fondos artísticos del Ayuntamiento de Gijón. Hay dos obras propiedad del Prado en depósito en el Bellas Artes: "La salida de misa, en una aldea de las cercanías de Santiago de Galicia" (1862) y "La fuente, cuadro de costumbres de las cercanías de Santiago de Galicia" (hacia 1864). Misma situación del pintor asturiano Luis Menéndez Pidal, presente en el Bellas Artes con "Al trabajo" (1908) y "Los gnomos alquimistas" (1912).

De especial relevancia es también "La promesa, después del temporal, Asturias", un cuadro de Ventura Álvarez Sala en depósito en el mismo museo. Es un óleo de 1903. Ventura Álvarez Sala es uno de los pintores gijoneses más relevantes y pensó enmarcar este cuadro en un tríptico de obras que jamás llegó a realizar. Esta pieza, no obstante, es notable. Recoge el Prado en su catálogo que "representa la costa oriental de Gijón, localidad natal del artista, desde el cabo San Lorenzo hacia el mar". También que "el pintor había observado este paisaje en los días invernales, de modo que la vista de los salientes sucesivos de la costa y la neblina, con un estudio del cielo y del mar en tonos sobrios y factura amplia pero precisa, es muy convincente". En el cuadro aparecen una niña y una anciana con cirios "para ofrecer a Nuestra Señora de la Providencia", que aparece al fondo del lienzo.

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En el Bellas Artes hay otros dos cuadros de Álvarez Sala. "¡Todo a babor!", de 1897, y "Asturias", de 1910. Este último muestra a una pareja de campesinos con bueyes. Dice el Prado en su catálogo: "Al artista, que trabajaba en Fojanes, a las afueras de Gijón, le resultaba fácil representar los motivos campesinos, que rodeaban su estudio".