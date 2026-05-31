Varios centenares de autónomos se manifiestan en Gijón contra "el ahogo fiscal" y la "burocracia asfixiante"

Varios centenares de autónomos han recorrido este domingo calles del centro de Gijón en una manifestación entre la plaza de El Humedal y la Plaza Mayor convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30 N y la Confederación Española de Pequeños Empresarios Autónomos (CEPA, liderada por el abogado Daniel Vosseler), para exigir "una bajada de impuestos, unas cuotas proporcionales y el poder equipararnos a derechos con los trabajadores por cuenta ajena", según explica Ángela Menéndez, coordinadora de la Plataforma 30 N en Asturias.

La manifestación en Gijón se enmarca dentro de la protesta convocada para este domingo en 21 ciudades de otras tantas provincias españolas. En el caso de Asturias, eligieron Gijón.

Menéndez añade que consideran que es precisa "hacer una reforma legislativa en torno a todas las leyes sobre los autónomos". En cuanto a los principales problemas que tiene este colectivo, aludió a "la presión fiscal, las cuotas desmesuradas, la burocracia asfixiante, el no tener derecho a una baja médica, ni derecho al luto, ni derecho a nada, prácticamente".

Una de las reclamaciones de la plataforma es que se exima de pagar IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, algo que Ángela Menéndez señala que está permitido por la normativa europea, pero no se aplica en España. Sólo en Canarias se ha eximido a los autónomos que facturen menos de 50.000 euros de pagar el impuesto que allí sustituye al IVA.

La protesta de los autónomos en Gijón, en imágenes / Ángel González

La Plataforma señala que "estamos reuniéndonos con ayuntamientos, con cualquiera que quiera escucharnos". "Al final, estamos dispuestos a colaborar con cualquiera que quiera hacer la vida de los autónomos más fácil. En Asturias hemos recibido el apoyo de varios grupos políticos y, por ejemplo, firmamos un convenio con la Cámara de Comercio de Oviedo, y también nos hemos reunido con el grupo político Vox, que nos invitaron para poder trasladarles todas estas, estos malestares", explicaron, matizando que su organización es "un movimiento completamente sin ideología, sin partidos políticos asociados, sin asociaciones, sin sindicatos, solo autónomos por y para los autónomos".

En la Plaza Mayor de Gijón los convocantes de la protesta leyeron un manifiesto en el que, entre otras cuestiones, aludieron al "ahogo fiscal de los autónomos societarios y las pequeñas empresas", señalando que con sus reclamaciones "exigimos lo justo, exigimos lo básico" y que "sin autónomos no hay economía y sin dignidad no hay trabajo", lemas estos últimos que corearon los asistentes.