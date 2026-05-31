El Codema celebra a su promoción de 1998
Una intensa jornada de confraternización colegial
N. M. R.
Los Antiguos Alumnos del Colegio Corazón de María celebraron ayer un encuentro de los alumnos de la promoción de 1998 (en la imagen) por su 25.º aniversario, que no se pudo llevar a cabo en los años anteriores. La cita sirvió para visitar el centro educativo y también para compartir durante todo el día con una comida de confraternización.
La jornada arrancó en el colegio al mediodía, con entrega de insignias, discurso del director, visita al centro, fotos y eucaristía en la capilla. Luego, los asistentes pusieron rumbos el Bellavista para disfrutar de una espicha y una tarde muy amena y festiva que tuvo hasta dj.
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