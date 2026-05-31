Crónicas gijonesas: El padre Patac y la genealogía

Es conocida la afición que el padre José María Patac de las Traviesas tenía hacia la genealogía, y conocido es también que era un gran experto en el tema. En esta ocasión elegimos de la Biblioteca Patac –de una biblioteca con muchos documentos sobre esa cuestión– un libro del propio padre Patac sobre la historia de su propia familia y sus relaciones con otros apellidos. Decimos un libro, pero en realidad es un trabajo mecanografiado, como tantos realizados por él y no publicados, que en esta ocasión el jesuita terminó en septiembre de 2001, poco antes de morir. José María Patac de las Traviesas nos ilustra sobre su familia directa y sobre familias como los Sánchez Cifuentes, los Tuero o los Herce que emparentaron con los Patac. El título "Libro genealógico de la familia Patac y sus relaciones" (BA 3-66 / 9)

Lo primero que incluye es un manuscrito de su antepasado Antonio Patac Fernández que en el año 1786 realizó un estudio sobre casi 200 años del apellido Patac, desde comienzos del siglo XVII hasta ese 1786. Lo que hace el padre Patac es transcribirnos ese documento para más fácil consulta y describir sus armas y la cronología familiar, no hace falta decirlo, de una manera entretenida e ilustrativa. Parece ser que la saga de los Patac comienza en Marsella ya que en la parroquia de San Martín de esa ciudad francesa se encuentra la partida de boda de Gaspard Patac y Juana Gaudín, matrimonio del cual nace Catharinne Patac en el año 1607. Desde esa fecha, guiados por el jesuita recorremos la historia de los Patac hasta la actualidad. Con esquemas de relaciones, con fechas de nacimientos, bodas y muertes y con no pocas fotografías. Todo ello compuesto y maquetado por él mismo. Insistimos, trabajo no editado pero conservado en la Biblioteca Asturiana dentro de la Biblioteca Pública Jovellanos.

Si hablamos de la rama más relacionada con el jesuita hay que decir que Ignacio Patac y Trías nació en Cádiz en el año 1837 y que murió en Gijón (donde había instalado una fábrica de conservas, en la calle del Convento) en el año 1909. De su matrimonio con María Dolores Pérez-Herce Alvargonzález, nacieron ilustres como Ignacio Patac y Pérez-Herce que fue fundador de la legendaria "Revista Minera" de quien se hace un extenso informe sobre su vida y, por tanto, sobre la minería asturiana. Del matrimonio de José Patac Pérez, coronel de Artillería, y Purificación de las Traviesas Calvo, nacieron tres hijos: Luis, fallecido en el año 1990; María Teresa, fallecida en Madrid en 2010, y nuestro protagonista José María Patac de las Traviesas (Oviedo, 1911 - Gijón, 2002) el jesuita que formó en la década de 1960, conservó e incrementó la Biblioteca Asturiana.

Otro trabajo de Patac sobre genealogía: "Libro genealógico de los Rato y los Rodríguez San Pedro" (B.A. 3-66 / 15), terminado también en el año 2001 y mecanografiado. Se trata de la Casa Mayorazgo de los Rato "Condes de Duquesne" comenzando por el iniciador de la saga, el ingeniero y artillero Diego de Rato, que vino a España en el año 1490 desde Génova. Diego de Rato se estableció en Siero y allí se casó con María de Argüelles con quien tuvo cinco hijos, todos ellos varones: Pedro, Diego, Juan, Fernando y Felipe de Rato Argüelles. Años después toman parentesco con la familia Rodríguez San Pedro.

El Padre Patac nos informa de la saga del conde de Duquesne (que a veces tomó la forma Du-Quesne) una saga que comenzó con Jerónimo Duquesne en la isla de Cuba en el año 1801. Por supuesto, también se detiene exhaustivamente en el árbol de la familia Rodríguez San Pedro cuyo origen se remonta al año 1673 en la villa de Noreña. Sin duda son muy interesantes unos apuntes que también podemos ver aquí y que son obra de un miembro de esa familia, de José Rodríguez San Pedro O’Kelly. El autor los llama "Notas biográficas de la familia Rodríguez San Pedro".

Tercera genealogía realizada por Patac, esta vez sobre los Sanchez Dindurra (BA FF 190-27). Ya sabemos que los más conocidos Dindurra fueron el fútbolista "Cholo" Dindurra y su abuelo el empresario Manuel Sánchez Dindurra. Precisamente en este último se centra sobre todo Patac. Manuel Sánchez Dindurra había nacido en Gijón en el año 1859, el 1 de abril, y desarrolló hasta su fallecimiento en Madrid, en mayo de 1933, una actividad empresarial en su ciudad natal muy notable. No únicamente con referencia al teatro Dindurra en Begoña sino que gestionó el Teatro-Circo Campos Elíseos; construyó las primeras edificaciones en la parcelación llamada el "Balagón de Rendueles" (por Antonio García Rendueles), donde la calle Dindurra lo recuerda, e intervino también en la construcción de la cárcel de El Coto y en parte del Muro de San Lorenzo. Fue Dindurra empresario del coso de El Bibio durante cuatro periodos: desde su inauguración en 1888 hasta 1903, luego desde 1905 hasta 1910, de 1913 a 1918 y por último en los años 1923 y 1924. Todo ello tras haber pasado unos años de trabajo en América.

En este pequeño árbol genealógico de los Sánchez Dindurra vemos que Manuel Sánchez Dindurra se casó con María García-Rendueles Fernández-Castañón (hija de Antonio García Rendueles) de cuyo matrimonio nacieron tres hijos: Manuel Sánchez-Dindurra García-Rendueles, casado con María Berodia Allende; Lucía, casada con Juan Galarza Alvargonzález y Bernardo, casado con Luciana Álvarez Muñiz.

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Almacenes Gijón. / Gonzalo del Campo y del Castillo. (Muséu del Pueblu d’Asturies).

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