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Encuentro de órdenes de caballería históricas en la Basílica del Sagrado Corazón

Participantes en el encuentro.

Participantes en el encuentro. / Ángel González

La Basílica del Sagrado Corazón acogió ayer un encuentro de las órdenes de caballería históricas como el Santo Sepulcro de Jerusalén, los Caballeros Teutónicos de España, la orden militar del Templo de Jerusalén, de San Lázaro o de los Reales Tercios de España.

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