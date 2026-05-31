Una "escalada de violencia" inquieta de nuevo a los vecinos y hosteleros de Gijón en las noches en Fomento

El auge del tardeo ha conllevado que muchos gijoneses hayan cambiado sus salidas nocturnas por los planes diurnos. En este periodo de transformación del ocio en la ciudad se ha producido una "escalada de violencia" en la noche gijonesa con episodios graves como los apuñalamientos desvelados por LA NUEVA ESPAÑA que tuvieron lugar la semana pasada en Fomento, una zona en la que según fuentes policiales consultadas se están produciendo numerosas detenciones de individuos con armas blancas que se habían visto involucrados en reyertas. "Existe un claro incremento de sucesos de este tipo", aseguran estas mismas fuentes. Por su parte, los responsables de negocios hosteleros y los vecinos reivindican que los alrededores de Fomento "estén mejor iluminados y cuenten con presencia continua de patrullas policiales" con el objetivo de disuadir a quienes están generando este tipo de episodios.

Tal y como precisan las fuentes policiales consultadas, un importante porcentaje de las personas que han terminado identificadas con armas blancas o detenidas a causa de las peleas ocurridas en Fomento son de nacionalidad marroquí y de países de latinoamérica. Precisamente, la Policía Nacional tuvo que actuar en la madrugada del pasado viernes tras recibir el aviso de unas peleas en Fomento. Fue una noche sangrienta que terminó con cuatro heridos por apuñalamiento en reyertas diferentes. Hubo una quinta horas antes. La intervención de los agentes terminó con tres detenidos. Uno de ellos era español, otro marroquí y otro dominicano. Esos incidentes llegaron tan solo unas horas más tarde de que en la calle Rodríguez San Pedro un joven fuese herido con un cúter en el estómago a plena luz del día.

Esta situación no pasa inadvertida entre los vecinos de la zona, así como entre responsables de negocios hosteleros. El presidente de la junta local de Otea, Ángel Lorenzo, valora la "rápida y eficiente respuesta tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local" ante unos altercados que espera que sean tan solo "hechos puntuales".

Para poder hacer frente a esta escalada de violencia, el líder de Otea en Gijón pone el foco en la importancia de solucionar la falta de iluminación en la zona. "El puerto deportivo, las Letronas, Rodríguez San Pedro, Poniente y sus alrededores están muy poco iluminados. Además, al haber muchos árboles resultan espacios todavía más oscuros", argumenta Lorenzo, que añade que "esto es algo sobre lo que desde Otea llevamos tiempo advirtiendo y para lo que venimos sugiriendo la instalación de luminarias más potentes".

Intervención en Poniente la pasada semana por un apuñalamiento con un cúter. / .

Respecto a la cantidad de gijoneses y turistas que se están inclinando por el tardeo, Lorenzo señala que "es una tendencia de ocio que ha venido para quedarse, que está cada vez más extendida y que es aceptada por un público que mayoritariamente supera los treinta años". "El tardeo puede entenderse como las noches de hace años trasladadas a la tarde, ya que para estas generaciones nos resulta más fácil divertirse en un horario diurno que nocturno", resalta el presidente de Otea en Gijón, que reivindica que gracias al auge del tardeo "Gijón es hoy una ciudad muy viva durante las tardes de los fines de semana".

Pese a este panorama, Lorenzo defiende que "la noche seguirá conviviendo con estas nuevas formas de ocio, aunque probablemente cada vez más vinculada a locales concretos que a zonas determinadas". En ese sentido, puntualiza que "cada establecimiento tendrá su público en función de las edades y de los gustos musicales". "Ya ocurre que hay bares en los que hay gente de veinte años con música comercial o reguetón y otros con mayores de cuarenta en los que hay música española o indie", reflexiona.

Problemas "todos los fines de semana"

Una de las principales entidades vecinales del centro es la asociación "Jovellanos". Su presidenta, Maite Martín, lamenta que "en Fomento hay problemas todos los fines de semana". "La gente que sale en esa zona por las noches suele ser gente joven. Con esa edad, algunos no controlan lo que beben", comenta Martín, que urge "más inspección y presencia de policía disuasoria". "Tiene que haber agentes paseando por ahí para controlar lo que se hace cerca de los locales de ocio. Y más ahora, que va a llegar el verano y se multiplica por dos o por tres la cantidad de gente que sale", solicita Martín. "Es un problema de ciudad y tiene que haber más control porque no puede ser que la gente campe a sus anchas por Fomento, donde en pocos metros se concentra todo el ocio nocturno", completa.

Por su parte, el presidente de la asociación "Gigia" de Cimavilla, Sergio Álvarez, remarca que "aunque el tardeo no es un concepto nuevo, sí notamos que hay más acumulación de gente bebiendo en la calle". "En la Cuesta del Cholo y en los alrededores se genera mucha suciedad y aumenta la dificultad del tránsito. Es una zona conflictiva, ya que no todo el mundo entiende que es una salida del barrio y se están dando episodios violentos, con zarandeos de coches o lanzamientos de hielo", explica Álvarez, que critica que "el ocio nocturno en Cimavilla se ha vandalizado mucho más en los últimos años". Por ello, el líder vecinal de Cimavilla también pide más control y que se apliquen las ordenanzas municipales. "A pesar de que Gijón sigue siendo una ciudad segura, debemos trabajar para que lo siga siendo", zanja.