De Gijón a Madrid para disfrutar de la visita del papa León XIV: "Será una experiencia que nos transformará el corazón"

Muchos de los asturianos que se desplazarán hasta Madrid con motivo de la visita del papa León XIV serán jóvenes que forman parte de las cofradías y hermandades penitenciales con actividad en las ciudades de la región. Las gijonesas Elena Martín y Deva Otero, lás únicas cofrades de la Santa Vera Cruz de Gijón que cumplirán ese sueño, llegarán a la capital de España el sábado a mediodía para disfrutar de todas las actividades programadas.

Martín, de 19 años y estudiante de un grado de Educación Infantil en el López y Vicuña, y Otero, de 18 años y estudiante de segundo de Bachillerato, no se perderán ningún detalle de la vigilia de oración con jóvenes que tendrá lugar en la plaza de Lima y en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu. Tras el saludo a los peregrinos por parte del Papa, habrá actuaciones musicales de grupos como Siloé, Hakuna o Beret. "Nos imaginamos que habrá un ambiente espectacular. Seguro que habrá muchísima gente de todas las partes de España. Esperemos que pongan bastantes pantallas, porque si no será difícil que veamos algo", comentan estas jóvenes de Gijón, quienes llegarán a Madrid en autobús junto a otros muchos jóvenes asturianos.

Ambas coinciden a la hora de resaltar que "no dudamos en apuntarnos porque no se ve al Papa todos los días". "Es una cita bastante enfocada a la juventud. Seguro que con esta visita se va a conseguir que muchos más jóvenes tengan presente a la Iglesia. Será una experiencia que nos transformará el corazón", aseveran.

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El domingo 7 de junio será la jornada más esperada. Elena Martín y Deva Otero estarán en Cibeles para presenciar la misa que presidirá León XIV. "Nos quedó la espina pendiente de ver en persona a Francisco, así que esta vez hay que aprovecharla", zanjan.