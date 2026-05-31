Lo inquietante de lo "liminal" se hace arte en el Museo Evaristo Valle

La historiadora del arte Gretel Piquer acaba de descubrir que la sensación de que tras aprender algo por primera vez uno se empieza a encontrar esa novedad en todas partes tiene un nombre: ilusión de frecuencia. Y ella lo vivió con la idea de los espacios liminales, un concepto que descubrió en una novela hace años y que, comprobó después, está muy presente internet, captando especialmente la atención de los más jóvenes, porque se emplea para definir espacios deshabitados que resultan inquietantes y para explicar la sensación de vacío en los periodos de transición, por ejemplo, entre la niñez y la adolescencia.

El Museo Evaristo Valle de Gijón, jugando con esta idea y con Piquer como comisaria, inauguró ayer bajo el título de "Espacios liminales" una selección de obras de Aurelio Suárez, Armando Suárez, Rosario Areces y José María Navascués, creadores clave en unos años 70 en Gijón que eran, como los de ahora, y a juicio de Piquer, liminales, y que generan también espacios de transición entre sus distintos estilos, con la ironía como gran punto en común. La exposición estará disponible hasta septiembre.

La muestra salió adelante, según explicó ayer Pablo Basagoiti, director gerente del museo, tras años de trabajo y gracias a la colaboración de entidades públicas y particulares. En el primer caso, el Museo de Bellas Artes cede para esta colección cuatro obras y la Casa Natal de Jovellanos participa con otras seis. Al listado se suman once coleccionistas particulares. "Fue un trabajo muy largo poder localizar estas obras. Muchos más coleccionistas hubiesen colaborado con nosotros, pero nos tuvimos que ajustar a las limitaciones de espacio", razonó el responsable.

La inauguración de "Espacios Liminales" en el Evaristo Valle, en imágenes / Ángel González

La inauguración fue concurrido y contó con la presencia de algunos familiares de los artistas protagonistas. Estaba Sagrario Areces, la única hermana viva que le queda a Rosario, con varios de los sobrinos y sobrinos políticos de la artista. "Nos encanta cómo quedó todo, estamos agradecidos", contaron. Estaba, también, la hermana de Navascués, Leonor, que posaba orgullosa para las cámaras delante de una escultura del artista que preside, a modo de recepción, la sala central de la muestra. "Me gusta que se le recuerde. Él era tan encantador, tan bueno, tan sencillo. A mí me pintó una vez al lado de la chimenea", recordaba.

En "Espacios liminales" la selección de obras es variada. De Rosario Areces hay, por ejemplo, un gran cuadro titulado "Vacaciones en el mes de julio" que data de 1974 y muestra un paisaje rural con colores vibrantes. Colorido es también "Paisaje urbano", de Aurelio Suárez, pintado a finales de los años 50 y donde figuran una veintena de edificios bajos con tejados rojos y abarrotados de ventanas. "Grúa", de Armando Suárez, es una de las obras que más ilustra la idea de espacio liminal tal y como se entiende en internet: el pintor retrata una escena portuaria que resulta inquietante por su luz oscura y la ausencia de paseantes.

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Impone, también, la escultura "Guillotina" de Navascués, una pieza de madera de pino cedida por el Bellas Artes que preside una de las salas traseras. "Me di cuenta de que a lo mejor el concepto de la exposición nos llevaba a la tristeza, pero luego pensé que dentro de esta sala está la exquisita perfección de las esculturas de Navascués, la alegría de Rosario, la serenidad de Armando y la ironía de todos ellos. Con la exposición, el museo no es un espacio liminal, sino de encuentro", defendió Piquer.