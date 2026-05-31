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Premio al aprendizaje sobre medio ambiente en el Botánico de Gijón

Los premiados en el Botánico.

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El Botánico acogió la entrega de premios del 15.º Certamen de Cuentos y Dibujos sobre Medio Ambiente, una cita impulsada por el Ayuntamiento en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente para poner en valor la belleza del entorno y concienciar acerca de la conservación.

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Premio al aprendizaje sobre medio ambiente en el Botánico de Gijón

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