La Providencia venera a su Virgen con una procesión llena de luz y alegría: "Es un día muy entrañable, Gijón le tiene mucha devoción"
Los vecinos culminan sus fiestas tras "un fin de semana precioso": "Era una edición especial por ser la trigésima y ha salido todo perfecto"
La presidenta de la Asociación de Vecinos de La Providencia, Cristina Menéndez, miraba este domingo el cielo azul y el sol que brilló sobre Gijón al tiempo que destacaba el "fin de semana precioso" que comenzaba a llegar a su fin. Todo había salido a pedir de boca para que La Providencia celebrara por todo lo alto el 30.º aniversario de las fiestas que organiza esta entidad, que una vez más tuvieron como uno de sus platos fuertes la misa y la procesión hasta la Colina del Cuervo. "Era una edición especial y ha salido perfecta. Es una jornada muy entrañable y sentimos que hay mucha devoción hacia la Virgen de La Providencia", expresó Menéndez.
Con el acompañamiento del grupo de pandereteras del que forma parte Menéndez, de los componentes del grupo folclórico "Trebeyu" y del sonido de las gaitas de la banda "Saxum", los vecinos de La Providencia se desplazaron en procesión desde la capilla hasta la Colina del Cuervo. Al frente de la comitiva estaban con la cruz y los ciriales María Jesús Ballesteros, José Manuel Blanco y María de los Ángeles Vega, unos residentes que se mostraban "muy orgullosos" de volver a participar en las celebraciones.
Al llegar a la Colina del Cuervo, todos los participantes de la procesión y el resto de los asistentes arroparon a la Señora de La Providencia para entonar, entre otras canciones, el himno a la Virgen. Desde el establecimiento hotelero, los turistas admiraban la pasión con la que los vecinos desarrollaban una de sus citas más esperadas.
Antes de dar comienzo a la procesión, la capilla lució a rebosar con motivo de la misa solemne que ofició el párroco Luis Muiña con la colaboración del religioso Juan Suárez-Lledó. Hubo algunos feligreses que tuvieron que seguir la misa desde el exterior al alcanzar el templo su aforo máximo. Entre ellos se encontraba Sonia Prieto, una vecina del barrio de La Arena que no se pierde las fiestas de La Providencia desde que era niña. "Vengo con un ramo de flores para entregárselo a la Virgen, ya que a principios de año le hice una petición y ya se ha cumplido", señaló Prieto, antes de resaltar la relevancia de estos festejos. "Son una referencia en toda la ciudad. Aquí se ve la importancia que tiene esta Virgen para Gijón", aseveró.
Tampoco quisieron perderse la misa y la procesión el edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera, y la coordinadora general del PP de Gijón, Cristina Villanueva.
Los vecinos de La Providencia pusieron el broche a la trigésima edición de las fiestas impulsadas por la asociación vecinal. Lo hicieron con la entrega de los premios de los concursos gastronómicos y de diseño de sombreros y con la actuación de la Agrupación Coral de Porceyo.
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