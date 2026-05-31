Los "riders" aplauden el freno a la prohibición de los patinetes en Gijón y piden una "regulación equilibrada"

"La solución es regular; no prohibir. No llegamos al gobierno para hacer de Gijón una ciudad de prohibiciones". La alcaldesa, Carmen Moriyón, anunció ayer así que la recién anunciada medida para cerrar buena parte del centro gijonés al paso de patinetes no se hará efectiva. La decisión la había desvelado esta semana el edil de Movilidad, el forista Pelayo Barcia, y se iba a aplicar a partir del día 1 de junio. "Una vez escuchadas y leídas todas las opiniones, creo honestamente que la solución pasa por que desde el Ayuntamiento trabajemos en una normativa que garantice el uso responsable del patinete, que siente unas bases serias y firmes y que fije sanciones ejemplares para quienes decidan incumplirlas", defendió la forista, que convocará un equipo de trabajo para encontrar "una solución conciliadora". "Creo que tiene razón", concedió, en respuesta al comunicado de la Alcaldesa, el propio Barcia, que señaló que ya había cerrado una reunión con los repartidores, el grupo potencialmente más afectado por una medida así, este martes.

"Resulta innegable que en muchas ciudades existe un problema con los patinetes causado por usuarios que los utilizan de forma irresponsable y peligrosa y que ponen en riesgo su seguridad y la de otras personas", defendió Moriyón. "Ahora bien, también es innegable que los patinetes han llegado para quedarse, y que las ciudades no deben esperar a que pase la moda, sino acompasar su normativa a preservar la convivencia y garantizar la seguridad", añadió. Así, la medida anunciada se cancela y, a cambio, la Regidora convocará la semana que viene a sus concejalías de Movilidad (Barcia) y de Seguridad Ciudadana (Nuria Bravo), así como a representantes del colectivo de repartidores y a vecinos, con el fin "de conjugar todas las sensibilidades".

La medida que se había anunciado pasaba por colocar señales de prohibición al paso de patinetes en las calles Munuza, Instituto, Merced, Domínguez Gil, Menéndez Valdés, Begoña, San Bernardo, Covadonga, Celestino Junquera, Juan Alonso y avenida de la Costa. Eso implicaba que todas las calles del centro urbano entre los Capuchinos y la plaza Mayor quedarían vetadas para los usuarios de este tipo de vehículos. La oposición municipal ya se había manifestado en contra de la medida, al igual que colectivos que usan este tipo de vehículos a diario por su trabajo, algo muy habitual entre los repartidores de comida a domicilio.

IU pide el convocar al consejo de Movilidad

La apuesta de la Alcaldesa, ahora, es crear una normativa específica, algo que desde la concejalía de Movilidad se había considerado innecesario por considerarse que la legislación nacional ya regula el uso de los patinetes con normas como las de no circular por acera ni zonas peatonales y no superar los 25 kilómetros a la hora. "Xixón tenía una Ordenanza de Movilidad Sostenible que regulaba, entre otras cosas, las nuevas formas de movilidad urbana como son los patinetes eléctricos. La tenía hasta que en 2023 la derogó el gobierno de Carmen Moriyón, volviendo a una normativa municipal de hace 20 años", consideró, en esta línea, el edil Javier Suárez Llana, de Izquierda Unida, que pide convocar al Consejo Sectorial de Movilidad Sostenible.

Una señal de prohibición sobre un punto de acceso a patinetes. / Lne

Barcia, por su lado, cedió ante la idea no haber "contemplado adecuadamente" el impacto de la prohibición a trabajadores y usuarios autorizados y ve viable dar con un sistema que permita hacer cumplir la ley vigente, primero, y completarlo después con posibles "restricciones adicionales" en las que se contemplen "las excepciones necesarias" que se consideren sin una prohibición total. "No me duelen prendas en reconocer errores", señaló el concejal, que se mostró también "satisfecho" de "haber puesto sobre la mesa la necesidad de abordar este problema".

La decisión que había tomado el Ayuntamiento de prohibir la utilización de los patinetes eléctricos en gran parte de su zona centro generó preocupación y enfado entre los repartidores a domicilio que a diario utilizan estos vehículos de movilidad personal. Tras conocer la postura de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, de frenar esa medida, los "riders" destacaron este sábado que "valoramos positivamente que el Ayuntamiento haya abierto la puerta al diálogo y a buscar una regulación equilibrada sobre el uso de los patinetes eléctricos en la ciudad".

Desde el comité de empresa de Glovo en Asturias expresaron ayer después del comunicado que lanzó la Regidora que "entendemos la preocupación existente por los usos irresponsables que pueden poner en riesgo la seguridad". No obstante, haciendo hincapié en la relevancia que tienen estos vehículos para ellos, apuntaron que "creemos que es importante diferenciar esas conductas del uso profesional y responsable que realizan muchos trabajadores y trabajadoras cada día".

Los repartidores aspiran a aportar propuestas

De cara a la próxima semana, desde este comité de trabajadores de la empresa de repartidores que cuenta con más trabajadores en Gijón, manifestaron que "acudiremos a las reuniones previstas con voluntad de colaborar, aportar propuestas y encontrar soluciones que permitan garantizar tanto la seguridad y la convivencia como el desarrollo normal de la actividad laboral de los repartidores".

Hasta que se produjo el freno a la normativa por parte de Carmen Moriyón, los trabajadores de Glovo tenían prevista este martes una reunión con el edil de Tráfico, Pelayo Barcia. En ese encuentro buscaban trasladarle la postura de los repartidores y solicitarle al concejal que los "riders" puedan contar con un permiso especial para circular por todas las calles del centro de la ciudad, una zona en la que aseguran que se reúne el 50% de los pedidos que tienen que recoger.

Ahora, una vez cancelada la decisión de prohibir los patinetes en gran parte de la zona centro, estos trabajadores esperan poder acudir a las reuniones que se lleven a cabo entre los integrantes del gobierno local, vecinos y empleados afectados.