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Ruth Quirce lleva su arte a Galería Llamazares

Ruth Quirce, en la galería Llamazares, con algunas de sus obras.

Ruth Quirce, en la galería Llamazares, con algunas de sus obras. / Ángel González

La Galería Llamazares de Gijón acoge desde ayer y hasta el 15 de julio la exposición "Aplazar la fragilidad", la primera muestra de Ruth Quirce.

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