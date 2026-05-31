Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox: "Pactar con Foro hoy sería imposible, pero la prioridad es que no gobierne la izquierda en Gijón"

Sara Álvarez Rouco (Gijón, 1965), edil y portavoz de Vox, encara este último año de mandato con su distancia hacia Foro vigente, pero también con la certeza de que la «línea roja» tras las elecciones será evitar un gobierno de izquierdas.

¿Qué le parece esta última polémica por los patinetes?

Una vez más se demuestra la falta de unión entre las concejalías del gobierno y laAlcaldesa. Nosotros llevamos a Pleno hacer una ordenanza y nos lo votaron en contra, como siempre, como casi todo lo que propone Vox.

La otra polémica reciente, ya resuelta, fue por el aparcamiento de la avenida de Portugal con otro choque entre el Ayuntamiento y el Principado.

La relación entre las administraciones no funciona. Priman los intereses partidistas. Es un diálogo de sordos entre Foro y su banda y el PSOE y la suya. Están arrastrando el poco prestigio que le queda a la clase política. Y eso que en este caso del aparcamiento no participaba el Gobierno central.

En los accesos al Puerto sí.

Creo que esa obra yo ya no la voy a ver… El señor Santano (secretario de Estado de Transportes) actúa como un caciquillo y los problemas de Gijón le dan igual salvo cuando se acercan las elecciones. La Alcaldesa va de despropósito en despropósito, con una influencia inexistente. El eslabón intermedio es el señor Calvo (consejero de Movilidad), que representa el conflicto de intereses dentro del partido socialista. El problema de La Calzada no es solo la contaminación, es el abandono a los barrios, el problema de la vivienda, la falta de aparcamientos. Pero hablan de los temas por separado y se piensan que los gijoneses somos tontos. Ya no nos creemos nada de lo que dicen. Es como el anuncio de Adif.

¿Por la inversión en la estación?

Sí. ¿Por qué me iba a creer que van a poner ese dinero? También lo iban a poner en el vial de Jove y lo quitaron. Esos otros millones, ¿dónde están?

Su partido tampoco apoya el plan de soterrar el Muro y preguntó por la a su juicio exclusión del edil de Movilidad, Pelayo Barcia, del estudio. El gobierno le respondió que el Pleno no era "Sálvame".

El soterramiento del Muro sería fantástico, pero es una utopía. Y es una obra que no nos podemos permitir; hay muchos asuntos pendientes en Gijón. Además, hay muchas dudas técnicas. Yo lo que llevé a Pleno fue que, si estamos hablando del soterramiento del tráfico, que dónde estaba el concejal de esa materia. ¿No tendría que ser voz autorizada? El del tráfico es uno de los principales problemas de esta ciudad. Hay nudos que hay que solucionar, como el de Munuza. Y lo de «Sálvame»… Bueno, yo es que creo que el portavoz de Foro (Jesús Martínez Salvador) no está capacitado. Fue una falta de respeto.

Ha tenido más encontronazos en el Pleno con otros partidos. ¿Cómo es la relación con los grupos?

Es normal que haya diferencias entre partidos, pero una cosa es esa y otra el atropello. Lo que está pasando en los Plenos es que la Alcaldesa no solo no corrige esos atropellos, sino que los fomenta, y así es imposible debatir. Hay diferencias ideológicas, que no políticas, muy grandes, pero eso no debería estar reñido con la buena educación.

¿Le convence el plan para reforzar a la Policía Local?

Tres veces llevé a Pleno que el gobierno aumentase la plantilla de la Policía Local. La última vez se abstuvieron y las otras dos votaron en contra. La seguridad, en un sentido amplio, es muy importante para Vox. Ahora sacan el plan. A lo mejor han visto que Vox tenía razón. Porque Vox tiene razón muchas veces, pero, como en la Junta, hay un cordón antidemocrático contra nosotros. Nos pasó con los mismo con el plan de asfaltado.

¿Cree que la retirada del "Héroes del Simancas" acabará en juicio?

La ley de memoria democrática es una ley ideologizada, subjetiva, que hay que derogar. El consejero (Ovidio) Zapico quiere retirar una escultura: esa es la peor cara del comunismo y de la intransigencia ideológica de la extrema izquierda. El gobierno local ha dicho que no dará licencia y nosotros lo hemos llevado a Pleno para que quedase constancia de esa negativa. A partir de ahora, no sé. Creo que sí que puede acabar en los tribunales. En Gijón hay un sectarismo ideológico cada vez más marcado tras el fraude a los electores, que habían votado un gobierno diferente al del centro-izquierda.

¿Cree que en Gijón hoy gobierna el centro-izquierda?

Por supuesto. Nunca nos aceptan propuestas y hay guiños constantes a la izquierda. Foro era de derechas antes, pero no hoy.

¿Y el PP?

Aquí está fagocitado por Foro. Y se deja fagocitar, que es lo peor.

Hablaba antes del problema de la vivienda. Ya se ha mostrado en contra de las zonas tensionadas.

Es un despropósito. Pero hay que recordar a qué se debe. En noviembre de 2023 hubo una proposición de Podemos para instar al Principado a declarar esas zonas y la medida salió adelante porque el gobierno se abstuvo. Solo Vox votó en contra ese día.

Su partido está poniendo el foco en la inmigración y antes mencionaba la de seguridad. A nivel estadístico, Gijón sigue siendo una de las ciudades más seguras de España. ¿Cuál es el problema?

La inmigración legal de gente que venga a trabajar es bienvenida. Pero los que no aporten, fuera. Vox no dice que en la inmigración haya un problema de seguridad; lo dice la actualidad. Es cierto que en Asturias no hay un problema tan grande con en otros lugares.

Pelayo Barcia es casi la excepción, alguien con quien puedo tratar, pero no ha habido conversaciones

El proyecto para reformar el Albergue Covadonga está en licitación. ¿Se despeja ya la duda de que el realojo de usuarios era temporal?

Lo que nunca se debió hacer fue echarle la culpa a los vecinos. Se nos acusó de hacer un escrache y al barrio de El Natahoyo de falta de sensibilidad. Y lo que pasó fue que saltó la noticia (del realojo) y que la gente se manifestó. Creo que con el Albergue, que es un tema muy sensible, hubo un problema de comunicación entre las concejalías y Alcaldía. A las personas del Albergue, que son vulnerables, hay que atenderlas y realojarlas. Se debió haber hablado con los vecinos para evitar las suspicacias de si el realojo era temporal o no. Fue un episodio poco afortunado para todos.

Falta un año para volver a las urnas. A día de hoy, ¿Vox pactaría otro gobierno de Foro y del PP?

A día de hoy, mayo de 2026, imposible. Foro no es de fiar. Pero de aquí a 2027, pues Dios dirá. Queremos lo mejor para Gijón y lo mejor es que no gobierne la izquierda.

¿Evitar un gobierno de izquierdas estaría por encima de los problemas con Foro?

Sí. Hay muchas maneras de gobernar. La gran línea roja es evitar que gobierne la izquierda.

¿Cómo es el trato con el PP?

Bueno a nivel de compañeros, pero también distante.

¿Y con Pelayo Barcia?

Bueno. Es casi la excepción de Foro, alguien con quien puedo tratar a nivel personal.

¿Y a nivel ideológico?

Yo no me puedo acercar a él porque yo no me acercaría a Foro. La pregunta igual sería al revés: cómo es su relación ideológica con Vox.

¿Ha habido conversaciones con él para averiguarlo?

No. Estamos centrados en el trabajo del día a día. El partido está hoy bien, fuerte, unido, con una presidenta que lo está haciendo muy bien. Vamos todos a una. Estamos centrados en eso.

Como diputada, ¿qué expectativas tiene para las elecciones regionales? ¿Mantiene la prioridad de evitar que gobierne la izquierda?

Sí. Será nuestra línea roja en todas partes.