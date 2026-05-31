Tabacalera "salva" cerámicas y piedras históricas para reconvertirse en museo de Gijón

Las obras del futuro Centro de Arte Tabacalera, iniciadas hace ahora tres semanas, tienen desplegadas en el recinto a dos equipos que trabajarán de manera simultánea en la reforma del edifico histórico y en la construcción de los dos inmuebles anexos que ampliarán el complejo. La UTE adjudicataria de la actuación, desde la entrada de las máquinas a la finca el pasado día 8, ha perfilado las tareas de replanteo y está ahora pendiente de un estudio de la Universidad de Oviedo que le permitirá consensuar el plan de cimentación de los edificios a construir. Se prepara, también, para iniciar en días las dos primeras intervenciones de calado sobre el inmueble histórico: una para instalar una capa intumescente –un material contra incendios– en la estructura metálica de la última planta y otra para iniciar la distribución de espacios del sótano. "Son dos obras en una", razona Álvaro Castro, jefe de producción de la obra.

Las obras en Tabacalera / Juan Plaza

A la entrada del edificio histórico, subiendo la primera escalera a la derecha, el equipo de Terra Ingenieros y Proforma ha creado una especie de punto de encuentro con mesas para guardar su material de protección, los planos de toda la actuación y las infografías ya conocidas del proyecto. En este nivel, la primera planta, los espacios lucen hoy diáfanos, recogidos, y con marcas azules en todas las paredes desnudas. Esta primera labor de replanteo, poco visual pero imprescindible a nivel técnico, está permitiendo "aterrizar", explican los trabajadores, los pequeños detalles de una reforma que asciende a 21, 5 millones de euros. "De esa inversión, 8,4 se destinará a reformar el edificio histórico y los 13,1 restantes a la nueva construcción", explica el forista Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras. Estas labores de replanteo y las conversaciones previas con el Ayuntamiento permiten, también, y al menos de manera provisional, reducir el plazo de ejecución de los 42 a los 30 meses. "Si todo va bien, terminaremos a finales de 2028, en diciembre", asegura el concejal.

Además, y como es lógico, los operarios trabajan con la indicación de que en el Centro de Arte Tabacalera tendrán que convivir el pasado romano, barroco e industrial del complejo, que fue convento primero y fábrica de tabacos después, y que conserva, en su planta baja, elementos arqueológicos de gran valor, entre ellos un pozo de época romana y un aljibe. Esta mezcla de épocas hace que el inmueble presente estructuras "extrañas" respecto a lo que sería una obra convencional y que sorprende a los operarios de la UTE. Ejemplos: en Tabacalera hay un puente-grúa atravesando la parte superior la iglesia –empleada en la época fabril como almacén de tabaco– y también hay azulejos de Talavera de la Reina perfectamente conservados en la entrada de la antigua vicaría, decorando un recibidor que se modificó para reducir su altura y evitar que los obreros pasasen tanto frío.

Otro detalle: por todas las plantas del inmueble original se ven piedras de grandes dimensiones acumuladas en los rincones. Explica Villoria que son piezas que se conservaron de la obra de consolidación del inmueble y que están ahora a disposición de la UTE para que las recupere en la reforma definitiva. "Esto hace que tengamos una especie de cantera propia dentro del edificio", añade Lara López Castro, directora general de Infraestructuras, que visitó esta semana el recinto de la actuación junto al concejal y acompañados ambos por Lorena Ruiz, jefa de obra.

Con los azulejos ocurre algo similar. Se encontraron en su día y desde entonces se han conservado íntegros. Los operarios los han cubierto estas semanas con cartones para evitar que durante la obra haya cualquier riesgo. Han hecho lo mismo con el gran logo de Tabacalera sobre la entrada de vicaría y se trabajará en una intervención que permita conservar el acceso histórico de este rincón, una gran puerta de madera y doble hoja. Se mantendrán también en el futuro centro de arte varios grafitis que por ahora se mantienen en buen estado y que están pintados en la bóveda de la iglesia. Hoy, esas firmas garabateadas, tan lejos del suelo, resultan ilógicas, pero cuando el templo se usaba como almacén los trabajadores podían trepar por los sacos y llegar hasta el techo. Todas las pintadas quedaron ya documentadas durante la redacción del proyecto.

A partir de ahora, el pintado de la estructura metálica de la planta superior con material intumescente permitirá empezar a ver cambios reales sobre el inmueble histórico, que comenzará a levantar paredes y a adecuar suelos en el sótano con la intención de que, después, los avances se hagan por niveles, de abajo a arriba.

Respecto a la parte de la ampliación, se ha realizado un nuevo estudio geotécnico y se espera que la Universidad de Oviedo pueda entregar un informe de conclusiones sobre cimentación en unas dos semanas. "Mientras tanto ya se han hecho las labores de desbroce habituales en estos casos. Cuando se sepa cómo hacer la cimentación, empezarán los movimientos de tierra", completa Villoria, que detalla que también se han logrado eliminar unos lodos que provocaban resbalones en el exterior.

Los operarios, por lo demás, trabajan estos días en forzada convivencia con varias palomas –están logrando acceder al edificio porque hay alguna ventana rota– y con un gato de colonia que se ha acostumbrado a merodear por el edificio. Está cogiendo confianza con los trabajadores y los trabajadores se están dejando querer.

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Está previsto, por último, colocar una cámara en las inmediaciones de la ampliación para poder documentar los avances de estos próximos dos años y medio de obra. Una obra que, ya se ha estudiado, no tendrá que interrumpirse cuando la vieja fábrica estrene en octubre la anunciada instalación artística en su fachada, a iniciativa del Museo del Prado, que estrenará en Gijón un nuevo proyecto en edificios con valor industrial.