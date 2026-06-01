La Confederación Hidrográfica expedienta al Club de Golf de Castiello por exceso de riego con agua del arroyo Meredal

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha abierto un expediente sancionador contra el Club de Golf de Castiello por un exceso de riego en sus campos con agua procedente del arroyo Meredal, principal afluente del río Piles. El Club tiene una concesión de la Confederación para el aprovechamiento de agua de ese cauce, pero supuestamente ha utilizado un volumen mayor del autorizado.

La Confederación inició las pesquisas a raíz de una denuncia interpuesta por la Coordinadora Ecologista de Asturias, en la que se advertía del bajo caudal del cauce de este afluente del río Piles, denuncia en la que no se señalaba a ningún supuesto responsable de la extracción de agua.

El expediente abierto es por una infracción leve, que lleva aparejada una sanción de mil euros. Además, la Confederación Hidrográfica ha requerido al club deportivo gijonés para que adapte sus instalaciones y regularice la situación administrativa correspondiente.

Los presuntos incumplimientos detectados en las condiciones de la concesión consisten en el riego de una superficie mayor de la autorizada en la misma, y en la ausencia de los dispositivos de control exigidos para medir y limitar el caudal utilizado.

No ha sido posible recabar la opinión al respecto, ni qué medidas va a adoptar el club, que puede presentar alegaciones en el expediente abierto.

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, Fructuoso Pontigo, señala que "nos alegramos de que la Confederación si pudo identificar a los autores de la extracción de la poca agua del cauce, que denunciamos desde la Coordinadora Ecoloxista que llevan tiempo produciéndose con la complicidad de las administraciones que miran para otro lado a pesar de la seca que sufre en parte del año en cauce del arroyo".

Salmones

Los ecologistas resaltan que el arroyo Meredal es el afluente principal del río Piles, "donde se están gastando millones de euros públicos en recuperar la biodiversidad del cauce en su zona inferior". También considera, respecto a la extracción de agua para riego de campos de golf que "los salmónidos de los ríos asturianos están en clara regresión debido a múltiples factores y deberían evitarse este tipo de actuaciones que contribuyen a reforzar su declive".

En opinión del representante de la organización ecologista, "un campo de golf supone un problema ambiental cada vez mayor ante un cambio climático que tiene importantes consecuencias en estas latitudes con un aumento de temperaturas lo que aumenta la evaporación en una época con cada vez menos precipitaciones. Además del consumo excesivo de aguas, venimos denunciando que uno de los impactos de estos complejos para los ecosistemas cercanos es la aplicación a gran escala de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas", con la incidencia negativa que tienen en la biodiversidad, añadiendo que la escorrentía superficial arrastra esos productos, "que terminan por contaminar entornos cercanos". En Asturias hay en funcionamiento 15 campos de golf.