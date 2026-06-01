El Corazón de María reúne a su promoción del 98 por todo lo alto: "Batimos un récord"

Anécdotas, batallitas, la recuperación de una importante tradición y la satisfacción de haber juntado a más gente que nunca. Esos fueron algunos de los ingredientes de la celebración de los 25 años de la graduación de la promoción de 1998 del colegio Corazón de María, una generación que se reunió este fin de semana en el colegio claretiano, de moda este curso por la merecida Medalla de Oro, para, en algunos casos, reencontrarse tras el paso de los años, y en otros muchos, para confirmar que la amistad que surgió del centro gijonés se mantiene intacta.

Pero, por si esos no eran argumentos suficientes para que la celebración fuera de lo más destacada, hubo un en detalle más. Y es que la promoción de 1998 era la del actual director del colegio Corazón de María, Aitor Castaño, que ejerció, en cierta forma, de maestro de ceremonia. "Fue muy prestoso ver y reconocer a la gente. Lo pasamos muy bien", contó el propio Castaño.

Para entender esta celebración primero hay que ir por partes. Efectivamente, al ser la promoción de 1998 esta tendría que haber celebrado sus bodas de plata en 2023. Lo que pasó es que este tipo de actos se perdieron un poco por el camino debido a la pandemia en los años previos. Sin embargo, gracias al empeño del colegio, de la Asociación de Antiguos Alumnos y de exestudiantes como Alejandro Rivero, que fue coorganizador, entre otros este evento se pudo poner en marcha.

Y encima, con récord de participación. Acudieron un total de 93 antiguos alumnos. "Ha sido la más multitudinaria de este tipo", confirmó Castaño. Lo cuenta también Rivero. "Hemos batido un récord porque lo normal es que vayan unas ochenta personas", comentó.

La jornada tuvo momentos muy emotivos. En primer lugar, Castaño recibió a los participantes junto a otros antiguos profesores para darles la bienvenida. "Les expliqué la realidad del colegio, porque muchos son padres que traen a sus hijos, pero hay gente que viene de fuera. Hubo casos de personas que acudieron desde Turín o desde Alemania solo para esto", detalló Castaño.

A continuación, se entregaron las insignias de antiguos alumnos y el pin histórico del colegio. "Luego nos hicimos una foto todos juntos en el parque de Cocheras e hicimos un tour por el colegio", agregó el director. "Pudimos ver cómo han cambiado algunas zonas y otras que siguen igual", detalló Rivero.

La mañana contó con presencias destacadas, como la del Padre Arturo. "La gente lo pasó muy bien porque nos trató con mucha familiaridad. Fue como volver a estar en clase", dijo el director. A continuación, tuvieron una comida en el Bellavista y luego la tarde se alargó en el Ambigú. La organización del evento tuvo su miga. Explicó Alejandro Rivero que llevan preparándolo desde primeros de año.

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"Fuimos haciendo grupos, buscando contactos por redes sociales y dimos con gente que hacía décadas que no veíamos", señaló. Como detalle, cabe destacar además que la promoción de 1998 fue la última que solo contó con chicos durante la etapa de EGB, lo que ahora equivaldría a la Educación Primaria. Luego, ya en BUP y COU se incorporaron las primeras estudiantes. "Somos una generación muy unida. Muchos de nosotros seguimos siendo amigos y saliendo juntos", zanjó Alejandro Rivero, sobre una cita que ya pasa a la historia del colegio Corazón de María.