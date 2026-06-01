Una declaración responsable tramitada 48 horas antes: el único requisito para tener un concierto en un local hostelero

Una declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento con 48 horas de antelación bastará a partir de ahora para que locales hosteleros de Gijón puedan ofrecer a sus clientes conciertos acústicos, monólogos, pequeñas actuaciones musicales y actividades culturales reducidas y hacerlo en condiciones de total legalidad. Una legalidad que parte de la recién aprobada en el parlamento asturiano modificación de la ley del Principado de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y cuyos efectos en Gijón a partir de su entrada en vigor este jueves festejaban el equipo de gobierno municipal y altos directivo de la patronal OTEA en unaacto compartido en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

El modelo gijonés de declaración responsable ya es accesible desde hoy para que "lo antes posible los hosteleros se puedan empezar a organizar" , explicó el portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador. A su lado el presidente de Divertia, el edil Oliver Suárez, y los máximos responsable de OTEA en Asturias y Gijón, Javier Martínez y Ángel Lorenzo.

Además, esta nueva normativa autonómica hace que ya no sean necesarios proyectos como Siente Xixón y Siente Xixón Terrazas, que el Ayuntamiento puso en marcha y que acabaron siendo anulados en los tribunales. "Esos programas eran la solución imaginativa que Gijón había articulado para poder llevar a cabo las actuaciones. Una vez que ya tienen cobertura legal, no tendría sentido que se siguieran haciendo, ya no son necesarios", concretó Martínez Salvador, al publicitar esa declaración responsable que el Ayuntamiento ya tiene operativa para que los hosteleros se la puedan descargar en la web municipal. Junto a un decálogo que intenta solventar las dudas que les pueda generar el cambio normativo.

También destacó el edil forista la participación directa de Gijón en el desarrollo de esta modificación normativa a través de la incluisón en el equipo de trabajo de la directora general de Urbanismo, Purificación García. "La modificación incluye básicamente lo que ya estábamos haciendo en Gijón casi con la misma literatura", concretó el edil que mostró la satisfacción del Consistorio gijonés. "Contentos de poder dar pasos adelante y hacerlo de la mano del sector", remató el edil.

Un éxito para la hostelería y para la cultura

Para Javier Martínez, presidente de la patronal OTEA, haber conseguido cobertura legal para esas actuaciones de pequeño formato tras casi una década de lucha "no solo es un éxito para el sector de la hostelería y de la hotelería, también es un éxito para la cultura. Para sacar ese talento que hay en Asturias y que pueda tener más nichos donde poder trabajar y desarrollar sus actividades. Que podemos desarrollar más actividades es muy importante dentro del sector turístico".

Martínez reivindicó que en esta lucha "nuestro verdadero compañero de viaje ha sido el Ayuntamiento de Gijón, que antes incluso de haberse sacado adelante esta modificación de la ley ya nos apoyaba con propuestas como Siente Xixón". El presidente de OTEA hizo un llamamiento a hosteleros y vecinos para aprovechar este cambio normativo como vía para mejorar la convivencia. "Que todos podamos convivir porque al final todos somos vecinos. Y esta es una herramienta muy importante para seguir construyendo ese motor económico que es la hostelería y también para que los músicos puedan continuar con su actividad", remató el hostelero.

Las nuevas condiciones

El documento de declaración responsable supone que el titular u organizador declara, bajo su responsabilidad, que cumple toda la normativa aplicable y dispone de la documentación necesaria. En esa declaración tienen que ir los datos del solicitante, fecha y hora de inicio y fin del espectáculo, descripción del espectáculo y copia de la licencia del establecimiento.

Entre otras cuestiones, el organizador debe garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad del público, horarios, control del ruido, seguro de responsabilidad civil y adecuación del aforo. Y aunque la declaración responsable ya permite hacer la actividad, el Ayuntamiento podrá suspenderla o sancionar si detecta incumplimientos sobre lo comprometido. Además, en algunos casos serán necesarias autorizaciones expresas que tienen que ver con ocupación de vía pública, terrazas, horarios especiales, cortes de tráfico, autorizaciones sanitarias. permisos acústicos o derechos de autor (SGAE). Un matiz, en el caso de que esas actuaciones se desarrollen en terrazas al aire libre o merenderos tienen que estar, el menos, a 40 metros de las viviendas del entorno.