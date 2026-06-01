Si eres emprendedor, empresa o tienes un proyecto, la Jornada "Financiación empresarial: claves y oportunidades" es el impulso que necesitas
Mañana a partir de las 9:30h, la Sala de Juntas del Edificio Impulsa (C/ Los Prados, 166) acogerá una nueva jornada dirigida a personas emprendedoras, empresas y proyectos en fase de crecimiento
L. L.
El próximo 2 de junio, a partir de las 9:30h, la Sala de Juntas del Edificio Impulsa (C/ Los Prados, 166) acogerá una nueva jornada dirigida a personas emprendedoras, empresas y proyectos en fase de crecimiento centrada en los principales instrumentos financieros disponibles para impulsar iniciativas empresariales.
Esta sesión, que cuenta con la colaboración de Gijón Impulsa, contará con la participación de profesionales de Banco Sabadell, que compartirán una visión práctica sobre las herramientas de financiación más utilizadas en el ámbito empresarial y resolverán dudas habituales relacionadas con el acceso a financiación y la relación con las entidades financieras.
Durante la jornada se abordarán cuestiones clave para el desarrollo y consolidación de proyectos emprendedores, desde la conversación con la entidad financiera hasta productos específicos de financiación como leasing, renting, factoring o confirming, poniendo el foco en cómo estas herramientas pueden ayudar a mejorar la liquidez, facilitar inversiones o acompañar procesos de crecimiento empresarial.
La actividad incluirá además un espacio abierto para preguntas y resolución de dudas frecuentes, con el objetivo de ofrecer una sesión útil, cercana y orientada a las necesidades reales del ecosistema emprendedor.
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