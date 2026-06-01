Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia

Tragedia en las carreteras de Castilla y León. Una gijonesa de 30 años, médica de profesión, ha perdido la vida en un accidente de tráfico a primera hora de la mañana de este lunes. El golpe fue una salida de la vía con su coche en la A-67, en Herrera de Pisuerga, en Palencia.

La joven, cuyos padres son también de Gijón, había estado este último fin de semana en la ciudad. Desde su entorno, muy afectados, confirmaron lo sucedido.

Según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y la Subdelegación del Gobierno el accidente ha ocurrido a las 06.55 horas en el kilómetro 82,9 de la A-67 en sentido decreciente hacia Palencia donde un turismo se ha salido la vía y ha quedado en la mediana.

Los alertantes informaron de la conductora, una mujer joven estaba herida, inconsciente y atrapada en el vehículo.

Al 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió asistencia al lugar. La Subdelegación del Gobierno de Castilla y León ha informado de que la joven herida ha perdido la vida. Las mismas fuentes han precisado que se desconocen las causas del accidente que investiga la Guardia Civil.