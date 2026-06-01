El gobierno de Gijón planta cara a las nuevas restricciones a los toros en Asturias: "Estamos radicalmente en contra"

"Estamos radicalmente en contra". Solo cuatro palabras necesitó Jesús Martínez Salvador para fijar la posición del gobierno municipal gijonés, que comparten Foro y PP, sobre, sobre la decisión del parlamento asturiano de tramitar una modificación de la ley de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas que prohiba el acceso de menores de 16 años y el consumo de alcohol en los espectáculos taurinos. Los parlamentarios de Foro, PP y Vox en la Junta General del Principado votaron en contra de esa propuesta que salió adelante gracias a los apoyos de PSOE, Convocatoria por Asturias-IU y Covadonga Tomé.

Aunque el interés de la izquierda es que esos cambios ya estén operativos cuando arranque el próximo mes de agosto la feria taurina de Nuestra Señora de Begoña en El Bibio lo cierto es no hay garantías: los plazos son ajustados. En todo caso, de ejecutarse esas restricciones seria en contra de la opinión del gobierno municipal que lidera Carmen Moriyón, que nunca ha escondido su condición de aficionada taurina. Condición que le ha valido varios premios y reconomientos a nivel local y nacional.

"Estamos ante una actividad totalmente legal y que está reconocida como patrimonio cultural de España. Con iniciativas como ésta los partidos de la izquierda lo que buscan es entorpecer y dificultar su desarrollo activando elementos que eliminen ingresos y les supongan una asfixia económica a los organizadores", explicó Martínez Salvador, edil forista de Urbanismo y Festejos y portavoz del gobierno local. Para los partidos de la derecha la protección de los menores es solo la excusa de la que se han valido los partidos de la izquierda para ejecutar un nuevo ataque a la tauromaquia.

Ejercer la libertad

Recordó el edil forista que la actividad taurina en Gijón no tiene ningún coste para las arcas municipales. Al contrario, es una concesión que conlleva ingresos para el Ayuntamiento. La actual concesión, a la que dio su visto bueno la Junta de Gobierno en abril de 2024, fue adjudicada a la empresa de Carlos Zúñiga hijo por tres años con la opción de dos años de prórroga y un canon anual de 42.350 euros (IVA incluido).

El gobierno municipal gijonés apela a la libertad cuando se habla de tauromaquia. "El que quiera ir, que vaya; y el que no quiera ir, que no vaya", remató el portavoz forista. Tanto Foro como PP, los actuales socios de gobierno, fueron muy beligerantes cuando la anterior alcaldesa, la socialista Ana González, anunció que no se renovaría la concesión de espectáculos taurinos en El Bibio promoviendo así el fin de los toros en Gijón. Algo a lo que dio marcha atrás el actual equipo de gobierno.