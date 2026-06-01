Contar con un hospital de día infanto-juvenil "como el del HUCA" y un centro de salud mental: así es el plan para el Avelino González de Gijón, que podría albergar toda la atención primaria de Perchera

La Consejería de Salud trabaja con el objetivo de que el Centro de Especialidades Avelino González sea un referente en cuestiones de salud mental. La transformación del complejo de Pumarín arrancará este año con las obras en la primera planta, donde habrá siete consultas polivalentes con salas de espera, se reformarán los aseos para que sean accesibles y se reorganizarán los espacios para ampliar el área destinada al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). En esa fase inicial Salud invertirá 1,8 millones. Después, las tareas continuarán en la segunda planta, que acogerá el anhelado hospital de día infanto-juvenil y consultas de salud mental infantil. Respecto a los planes para el centro de salud de Perchera, la consejera, Concepción Saavedra, manifestó este lunes que se estudia trasladar toda la actividad de ese recurso a la tercera y cuarta planta del Avelino González.

Así quedará la fachada del centro de especialidades de Pumarín tras la instalación de una marquesina cubierta para las ambulancias. / LNE

La Consejería de Salud presentó estas claves en una reunión con vecinos y miembros del gobierno local este lunes. Por un lado, Saavedra resaltó que el objetivo que persiguen es dar comienzo a las obras que se llevarán a cabo en los 675 metros cuadrados de la primera planta, cuyo proyecto ya está listo. Las tareas se centrarán en crear siete consultas polivalentes en la zona que ocupaba el área de Radiología -ya trasladada a Puerta de la Villa- para "reducir tiempos de espera y mejorar la calidad asistencial". Asimismo, se reformarán los aseos para que sean accesibles y haya espacios adaptados para pacientes optomizados, y se ampliará la zona del SAMU y del personal de ambulancias, que tendrán habitaciones individuales, nuevos aseos y zonas de trabajo y descanso "más amplias y funcionales", explicó Saavedra.

Dentro de la inversión de 1,8 millones también están incluidos unos trabajos en el exterior del centro para mejorar el acceso y la operatividad de las ambulancias a través de la construcción de una marquesina cubierta.

El hospital de día infanto-juvenil

Pero el plan del Avelino González va mucho más allá de la primera planta. La Consejería de Salud, tal y como señaló Saavedra, ya dispone del plan funcional y tiene previsto licitar "de forma inmediata" la redacción del proyecto para la segunda planta, donde irá el hospital de día infanto-juvenil y las consultas del centro de salud mental infanto-juvenil que se encuentran en Puerta de la Villa, un espacio que "se ha quedado pequeño por el incremento de la demanda".

Con estas modificaciones, Salud entiende que se "reforzará la red asistencial en salud mental en todo el área sanitaria". "El hospital de día será muy similar al que tenemos en el HUCA", aseguró Saavedra, que incidió en que el hospital de día tendrá, entre otros espacios, salas polivalentes y de grupos y comedor para pacientes. Además, contará con una zona de estar y una terraza ajardinada.

La jefa del servicio de Planificación en Salud Mental y Adicciones de la Consejería, Purificación Saavedra, reivindicó que "es necesario crear un hospital de día como el de Oviedo". "El objetivo es que los chicos puedan tener con esta hospitalización parcial un ambiente que les ayude a gestionar sus dificultades. Les garantizaremos que haya profesores para que puedan dar clases aquí y se trabajará de la mano de las familias y con el resto de su entorno", aseveró Purificación Saavedra, que puntualizó que el hospital de día tendrá dos áreas separadas, una para niños de hasta 11 años y otro para adolescentes y jóvenes. Si bien, habrá momentos en los que todos compartan espacios para fomentar las relaciones sociales.

Concepción Saavedra aprovechó este encuentro con los vecinos para presentar cuáles son los planes iniciales que está valorando Salud para el traslado del centro de salud de Perchera. La Consejera dejó claro que "estamos pensando en pasar al Avelino González toda la actividad, pero todo dependerá del acuerdo al que lleguemos con profesionales y vecinos".

Por el momento, Salud estudia que la atención primaria que se presta en los 1.052 metros cuadrados del equipamiento de Perchera pueda desarrollarse en un total de 2.941 metros cuadrados a repartir entre la planta baja, la tercera y la cuarta planta del centro de especialidades de Pumarín. "Se ganaría mucho espacio, habría más consultas y se dejarían cuatro polivalentes por si sigue creciendo el centro. El área de Fisioterapia será más grande, habrá parte de apoyo asistencial, servicio de Salud Bucodental, atención a la mujer, matronas... Sería un centro de salud completo con toda la actividad en el mismo edificio", defendió la Consejera, que avanzó que el equipamiento de Perchera podría servir como el centro que reúna a todos los servicios de salud mental para adultos del área sanitaria III Oriente.

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Concepción Saavedra también se pronunció acerca de la nueva victoria judicial que ha logrado el Principado en la pugna legal que mantiene con la UTE de Cabueñes por la paralización de las obras. "Hay que ser prudentes porque estamos dentro del trayecto judicial, pero estamos satisfechos de que las tres primeras sentencias fueran favorables. Esto da la razón al dictamen del consejo consultivo", subrayó.