José Carlos Fernández Sarasola, el altavoz que resucitó a la Feria del Libro de Gijón: "Sin los libreros y editores no existiría"

La Feria del Libro de Gijón (FeLiX) cumple este año su década de vida con una salud de hierro. Encumbrada, por méritos propios, como la cita literaria más destacada del norte de España, este año también está de celebración al ser condecorada con la medalla de plata de la ciudad. A pocas semanas de que vuelva a llenar el paseo de Begoña, la calle Tomás y Valiente y otros muchos escenarios repartidos por Gijón, el certamen tiene un motivo más de orgullo. También será un momento para echar la mirada atrás, ver todo lo que se ha recorrido y repasar los inicios, cuando en 2017 un grupo de libreros, editores y un concejal de Ciudadanos decidieron sacarla del ostracismo.

La medalla de plata para la FeLiX nace de la propuesta por Izquierda Unida que, en su escrito, hace hincapié en un nombre: José Carlos Fernández Sarasola. Por aquel 2017, Fernández Sarasola era edil de la oposición por Ciudadanos y la Feria del Libro llevaba sin organizarse en Gijón desde hacía 18 años. “Siempre ha sido un referente cultural y, en mi caso, contribuí a que se llevara a cabo de nuevo. Sin embargo, sin la implicación de los libreros y editores en la consecución de la misma no habría sido posible”, recuerda el exedil, que se quita peso del logro que hoy en día se le reconoce. “Yo solo fui el que puso la voz a los libreros”, resume.

Había un sentir común entre la gente de las letras de Gijón en sacar del olvido una feria que gozó de buenos momentos en el pasado. “La dejadez del gobierno de aquel entonces respecto al mundo de la cultura había dejado morir la Feria del Libro, al igual que la Feria iberoamericana y muchos otros eventos”, lamenta el exconcejal.

Al consistorio no había llegado el plan que se estaba cocinando. Fernández Sarasola se encargó de reunirse con los libreros y editores y elaborar una propuesta que trasladó al Pleno. “Salió adelante con la mayoría absoluta. Nadie se opuso a su celebración”, afirma. Un éxito rotundo que hizo que todos los implicados se pusieran manos a la obra. La Fundación Municipal de Cultura se encargó de gestionar su organización. La acogida fue tremenda. Cuarenta casetas, veintitrés librerías gijonesas y diecisiete editoriales, en su mayoría asturianas.

“El crecimiento desde su inicio ha sido exponencial, lo cual, era lo esperado al ser una demanda tanto de los libreros como de los gijoneses. Esto ha demostrado la excelente acogida de la cultura en la ciudad de Gijón”, expresa Fernández Sarasola. En 2020, la FeLiX volvió a coger un nuevo rumbo con la entrada de Jaime Priede como director y coordinador de la cita y a día de hoy ya se habla de la feria del libro más importante del norte de España. Pese a que Fernández Sarasola no quiera reconocer su parte de “culpa” en este éxito, asume que fue un momento “de orgullo”, en especial, por dar un altavoz a los libreros y editores que estaban luchando por recuperar la cita cultural.

Alejado de la política, Juan Carlos Fernández Sarasola cuenta los días para volver a pasear entre las casetas y disfrutar, un año más, de una iniciativa asentada, de referencia y con un futuro brillante por delante. Eso sí, solo le pone un pero: "Siendo egoísta, me gustaría que durará más y contara con más librerías y editoriales", reclama, consciente de que, más pronto que tarde, su deseo se verá cumplido.