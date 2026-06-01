Todo listo para que ruede la bola en el campeonato de bomberos de fútbol 7 de Gijón: los detalles de una cita masiva

Una puesta en escena para un torneo mayúsculo. Laboral Centro de Arte acogió ayer la inauguración de la XXV edición del Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas "Portu". La cita, que se se celebra desde hoy y hasta el próximo día 5, reunirá a más de mil participantes que jugarán 180 partidos en la Escuela de Fútbol de Mareo. Además, habrá varias actividades paralelas como eventos benéficos para recaudar fondos para la Asociación Amigos de Mael "Amima2" y también alguna exhibición en la playa de Poniente.

A la inauguración acudió ayer la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, así como la concejala de Seguridad Ciudadana, la también forista Nuria Bravo, y la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega. La presentación de la cita en Laboral llenó prácticamente el recinto de bomberos dispuestos a darlo todo sobre el tapete de Mareo en los próximos días.

El torneo se disputa en dos caterías. Por un lado, está la categoría "Open", que no tiene límite de edad, y la categoría "veteranos" para mayores de cuarenta años. La cita la organiza la Agrupación Deportiva Bomberos de Gijón y los grupos ya están dispuestos. Los bomberos de Gijón han quedado encuadrados en el grupo III de los ocho que hay en total. Se medirán a una de las dos escuadras de los bomberos de la Comunidad de Madrid, a los del Ayuntamiento de Segovia y Salamanca y a los de la provincia de Málaga. Las semifinales, la final y la clausura están programadas para el 5 de junio en Mareo.

Más allá de que se trata de una cita deportiva de mucho nivel, tal y como destacaron en su momento las autoridades municipales, el torneo se dejará sentir también por las calles. Todos los días habrá un evento benéfico en la plaza del Marqués. El de hoy será de cuatro de la tarde y hasta las ocho menos cuarto con el objetivo de recaudar fondos para la asociación Amigos de Mael "Amima2", esa entidad que trata de canalizar la ayuda para el pequeño Mael, el gijonés de tres años que tuvo que ser amputado de pies y manos tras sobrevivir a una infección meningocócica. Mientras, para el miércoles, está prevista en la playa de Poniente una jornada de exhibición.

A todo ello hay que sumar que el torneo tiene una vocación deportiva y busca transmitir también un ambiente familiar. Por otro lado, tal y como se reflejó ayer durante la presentación en Laboral el torneo está suponiendo un importante tirón turístico para la ciudad. Al torneo acuden más de mil profesionales por lo que muchos hoteles de la ciudad se están beneficiando de una cita deportiva que promete ofrecer grandes momentos de fútbol durante los próximos días en Gijón. Y es que este campeonato lleva años de trayectoria consolidada y busca "reforzar la hermandad entre los participantes".