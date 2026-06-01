"Sorpresa" en la playa de San Lorenzo con una roca de grandes dimensiones a la altura de la Escalerona: "Llevo viniendo 70 años y jamás la vi"

La bajamar dejó al descubierto en la mañana de este lunes una roca de grandes dimensiones en la playa de San Lorenzo que generó una importante expectación entre los bañistas. "Tengo 73 años, llevo viniendo toda la vida y es la primera vez que la veo", aseguró Mirela Rendueles mientras fotografiaba la roca, situada a la altura de la Escalerona, para enviársela a sus familiares y amigos. "Es un atractivo más para la playa. Me he quedado alucinada", expresó Rendueles.

La roca que sorprendió a los bañistas de San Lorenzo, en imágenes / Ángel González

Al igual que había ocurrido en las últimas jornadas, el principal arenal gijonés recibió este lunes a numerosos grupos de amigos y familias que quisieron aprovechar el sol y la agradable temperatura. Entre paseos por la orilla y chapuzones, muchos se llevaron una gran sorpresa al encontrarse con una roca situada a unos cincuenta metros andando hacia el agua desde la Escalerona.

La reacción inicial de la mayoría fue la que tuvo Rendueles: sacar el teléfono y guardar para el recuerdo el inesperado hallazgo. Otros, como José Belzunce, advirtieron rápidamente que a escasos metros de esa roca había otra de menores dimensiones y de un material distinto. "Tiene hasta un anclaje, así que puede ser un resto de cuando la gente entraba al agua desde el Balneario de Las Carolinas", apuntó Belzunce.

No obstante, todas las miradas estaban centradas en la otra gran roca que había emergido a causa de los movimientos de arena que se producen en San Lorenzo. "Tengo 70 años y nunca la había visto. Llama la atención encontrarse con ella porque es bonita y le da un toque pintoresco a la playa", aseveró Belzunce.

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La aparición de la roca también sirvió como atractivo para los más pequeños. Algunos se centraron en levantar castillos de arena en su superficie, mientras que otros se bañaban en las pequeñas pozas que se generaban en los huecos de la roca. "Nos ha venido genial", afirmaron Pelayo Rodríguez y Miriam Álvarez, unos gijoneses que acudían por primera vez a la playa junto a su hija Vega, de seis meses. "Es un día muy especial para nosotros y esto nos viene perfecto porque está el agua un poco más caliente", reconoció Rodríguez, quien añadió que "cuando vi la roca desde lejos no pensaba que era una roca, sino un castillo que hubieran hecho algunos niños y que se estaba empezando a caer".