Naval Azul y el Pacto Europeo del Océano centran el Think Tank de Gijón: el objetivo, alinear la estrategia local de la ciudad con las nuevas pautas marcadas desde la Unión Europea

La sede de la Escuela de Marina Civil de Gijón acogió en la jornada de ayer una nueva sesión de trabajo del Think Tank de Economía Azul. Este grupo de trabajo compartido, promovido por Gijón Impulsa y la Cátedra Gijón Azul de la Universidad de Oviedo, reúne de forma estable a los principales agentes vinculados al mar y la economía de la ciudad, así como a representantes de empresas, instituciones y centros de formación especializados en el sector.

La jornada tuvo como objetivo principal alinear la estrategia local de Gijón con las nuevas pautas marcadas desde la Unión Europea y presentar los últimos avances del proyecto Naval Azul.

Sintonía con la estrategia marítima europea

Durante el encuentro, Rubén González, director de la Cátedra Gijón Azul, compartió las conclusiones de los recientes Ocean Days en Bruselas. Se destacó el Pacto Europeo del Océano como un cambio de paradigma que busca integrar las políticas marítimas para situar al mar como eje estratégico de soberanía tecnológica y sostenibilidad. La futura Ley del Océano y proyectos como el «Ojo del Océano» serán herramientas clave para la gobernanza y la toma de decisiones basadas en datos.

Por su parte, la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, subrayó que “Europa está marcando claramente el camino y Gijón quiere estar preparado para aprovechar todas las oportunidades que ofrece la economía azul como motor de desarrollo, innovación y empleo”.

Naval Azul: un paso decisivo hacia su aprobación

En cuanto al plano local, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, anunció que el proyecto Naval Azul ha recibido esta misma semana la resolución ambiental favorable, lo que permite entrar en la fase final de su desarrollo urbanístico. Por su parte, los arquitectos redactores presentaron el avance del proyecto de transformación de los antiguos astilleros en un espacio vinculado a la economía azul, abierto e integrado en la ciudad. La propuesta apuesta por combinar innovación, actividad industrial, patrimonio, espacio público, recuperando la conexión entre el barrio y el mar y definiendo ahora los futuros usos y necesidades de las instalaciones.

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La Vicealcaldesa incidió en que la singularidad de Naval Azul reside en su conexión directa con el agua, una ventaja competitiva fundamental para atraer talento y proyectos empresariales innovadores. El Think Tank continuará ofreciendo su perspectiva estratégica como un espacio de diálogo, contribuyendo a alinear el diseño del proyecto con las dinámicas del sector.