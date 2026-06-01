El parque empresarial vinculado a la energía verde de la vieja Champanera avanza: la licencia urbanística, en tramitación

Avances en el plan de parque empresarial vinculado a la energía verde a desarrollar en los terrenos de la antigua Champanera de Villaviciosa. En tramitación se encuentra ya la licencia urbanística, paso ineludible de cara a impulsar una iniciativa que promueve "Asturias GreenHUB", la cual incluye un centro tecnológico, oficinas, un espacio industrial para oficinas y talleres, una electrolinera, un auditorio, un restaurante, un espacio de usos múltiples y una oficina de recepción. Se prevé una inversión de 16 millones de euros en cuatro años para el desarrollo completo del proyecto, que aboga por "complementar el ecosistema de la Milla del Conocimiento", afirma Javier Moret, promotor de "Asturias GreenHUB".

Este polo económico en Cabueñes, ya presentado oficialmente y desvelado en su momento por LA NUEVA ESPAÑA, representa un proyecto de colaboración empresarial que recuperará los antiguos terrenos industriales de la Champanera, junto al Tragamón, para crear en su lugar un centro tecnológico. "Tenemos el Parque Científico Tecnológico, más bien orientado a las grandes empresas, pero quizás nos hacía falta algo donde la Universidad, la tecnología y los emprendedores puedan convivir de manera más cercana y trabajar juntos", asegura Javier Moret.

La iniciativa es privada pero cuenta con el apoyo del Consistorio. Y Moret reivindica que es muy importante también para "retener el talento". "Una de las cosas que nos movió a esta idea es que nos daba mucha pena ver cómo salía gente de nuestras escuelas, de la Universidad... porque aquí no tenían oportunidades", sostiene el empresario. "Creemos que si podemos ofrecer el emprendimiento como una alternativa, podemos retener el talento joven y que haya una base de pequeñas empresas, de pymes, que permita a la gente encontrar oportunidades y quedarse en Asturias", resalta Moret, para quien el proyecto puede contribuir a "fijar población".

El diseño apuesta por espacios de oficinas y zonas de laboratorios que puedan dar cobijo, se espera, a entre 20 y 25 planes empresariales, vinculados a las energías limpias. Por el momento se desconocen los plazos para que arranquen, como tal, los trabajos en la zona de la vieja Champanera. Antes debe rematarse la tramitación con el Ayuntamiento, con la licencia urbanística ahora como eje central de ese proceso. El recinto ocupa 17.594 metros cuadrados y se encuentra muy cerca del Jardín Botánico, en el entorno de la carretera de la Isla y el camino del Tragamón.

El proyecto constructivo respeta los vestigios de la antigua Champanera que ya se habían salvado de las labores de derribo realizadas el pasado verano. El "hub" buscará potenciar cinco áreas: la del hidrógeno verde y fueles alternativos, la de las baterías y almacenamiento de energía, la de la movilidad eléctrica, la del biogás y la de la Inteligencia Artificial aplicada al sector energético. El plan, por su parte, se desarrollará por fases. La primera podría prolongarse de 18 a 24 meses e incluiría un edificio de oficinas y previsiblemente la electrolinera, que dará servicio no solamente a quienes trabajen en este parque empresarial, sino a cualquier usuario. El restaurante que se contempla también estaría abierto al público general.

Hay varias empresas asturianas que ya han expresado una manifestación de interés por alquilar espacio en este futuro parque empresarial, entre ellas la "spin-off" de la Universidad de Oviedo Plexigrid, que se dedica a la gestión inteligente de redes eléctricas de baja tensión. Asimismo, hay contactos entre los promotores y empresas de fuera de Asturias. La mayor parte de estos son con empresas del ámbito de las energías limpias y, en menor medida, con empresas del ámbito de la economía circular.