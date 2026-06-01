Patinetes, albergue, comedores... Moriyón enmienda a sus concejales en Gijón

Con un "la solución es regular" y un "no llegamos al gobierno para hacer de Gijón una ciudad de prohibiciones" enmendaba este sábado Carmen Moriyón la iniciativa de su concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte de prohibir el uso de los patinetes en las calles del centro. El forista Pelayo Barcia, que avaló la decisión de la Regidora a través de las redes sociales, se suma así a la lista de ediles del gobierno local que han visto cómo la Alcaldesa toma las riendas en primera persona de asuntos que generan contestación o malestar en la calle. Así ocurrió con el traslado del Albergue Covadonga que gestionaba Guzmán Pendás, con los pliegos de los comedores escolares y los cursos deportivos para mayores que quedaban bajo la responsabilidad de Jorge Pañeda y con los contenedores de ropa que licitaba, a través de Emulsa, Rodrigo Pintueles, todos ellos concejales del PP.

Cada "choque" respondió a un contexto diferente. Quizás el más sonado, por el clima de tensión que parecía estar gestándose, fue el relacionado con Pendás y el Albergue Covadonga. El inmueble, recurso de referencia para la atención a personas sin hogar, está a las puertas de una ambiciosa reforma integral para adaptarlo a las nuevas directrices europeas, que piden que los servicios de atención a estas personas favorezcan un acompañamiento individual para que cada persona recupere un proyecto de vida propio. Lo ambicioso de la obra obliga a que el edificio no pueda compaginar los trabajos con la atención a usuarios y, en un primer momento, desde la concejalía de Servicios Sociales se apostó por realojar a las personas en régimen de residencia en el Hogar de San José.

Un bulo sobre el interés de las constructoras de convertir el actual albergue en pisos de lujo y el temor de algunos vecinos de El Natahoyo a que los usuarios fuesen a generar problemas de convivencia desembocó en un escrache en la calle a varios integrantes del gobierno, incluida la Alcaldesa, que fue increpada por los manifestantes. Ocurrió en noviembre. A los pocos días, la Regidora anunció que asumía la gestión del asunto y que el realojo se cancelaba. El acuerdo, ahora, es que las entidades sociales se organicen para cubrir la atención a estas personas sin hogar mientras duran las obras. El PP, aunque reconoció la autoridad de la forista para asumir el liderazgo, reprochó "ceder ante un escrache". Y la Regidora, cuando anunció su paso adelante, señaló que el realojo, ante la crispación, ya no podía realizarse en condiciones de seguridad para los usuarios.

Después, ya a inicios de este año, vino el problema con los contenedores de donación de ropa usada, un conflicto llamativo porque se basó en un contrato público de menos de 60.000 euros. El lío duró varias semanas, pero el resumen fue que Emulsa, de acuerdo a la nueva normativa, sacó a licitación un servicio que hasta entonces tenía concedido Cáritas. Esta entidad se presentó al concurso, pero lo perdió frente a otras dos aspirantes. Emulsa y Pintueles defendieron la legalidad del procedimiento, pero un informe jurídico encargado por Alcaldía señaló fallos en los pliegos. El contrato se acabó anulando y las dos aspirantes anunciaron que valorarían judicializar el caso. Desde el PP criticaron la emisión de ese informe jurídico de manera "extemporánea" y desde el otro lado del gobierno señalaron que el informe se encargó al notificárseles que Cáritas había recurrido la licitación. Fue este quizás el choque más abierto y reconocido entre las partes.

Respecto a Pañeda, el conflicto es más reciente, de estas últimas semanas, y tiene dos vertientes. Una, la de los comedores, que se basa en el retraso para licitar la línea caliente en los comedores escolares y en las quejas de las asociaciones de familias por ello. La otra vertiente es la polémica por el supuesto "edadismo" en unos cursos deportivos que no admiten inscribirse a personas de más de 70 años y que indignó a la federación de asociaciones de vecinos (FAV). En este caso, tanto la parte educativa como la vecinal pidieron directamente la intervención de la Alcaldesa, que respondió: citó a las asociaciones de familias –y les prometió que la línea caliente se implantará el año que viene– y abordó la cuestión de los cursos con la FAV, a quienes les prometió que se estudiará eliminar las restricciones de edad.

Barcia, por último, anunció la prohibición de los patinetes en calles del centro este jueves, con Nuria Bravo, edil forista de Seguridad Ciudadana. La Alcaldesa comunicó que la medida se anulaba muy poco después, el sábado, y señaló que ella misma convocaría reuniones para dar con una solución "conciliadora". "El único error fue no haber contemplado inicialmente las excepciones necesarias para repartidores y residentes. Nada más", matizó ayer el concejal.