El pequeño comercio de Gijón demuestra su fuerza: los datos del último estudio revelan un sector que fideliza y atrae a toda la ciudad

El Observatorio de Inteligencia Comercial ha presentado los resultados del análisis de datos de la campaña “Gijón, compra y vuelve”, un estudio sin precedentes que ha analizado más de 35.400 operaciones y el comportamiento de 10.037 clientes en 466 establecimientos de la ciudad. Las conclusiones son claras: el comercio local gijonés no solo es un motor económico sólido, sino que posee una capacidad de atracción y fidelización comparable a las grandes cadenas.

Uno de los mitos derribados por el estudio es la supuesta incapacidad del pequeño comercio para competir. Durante solo dos meses de campaña, los establecimientos adheridos facturaron más de 3,4 millones de euros, con una tasa de canje global del 84,1% .

La fidelidad es otro de los puntos fuertes: el 79,1% de los clientes realizó más de una compra durante los 66 días que duró la promoción objeto de estudio, y el cliente medio repite 3,6 veces en apenas dos meses.

El análisis geográfico mediante sistemas GIS ha permitido identificar flujos comerciales clave entre los distintos códigos postales de Gijón:

El imán del centro: El 78,7% de las ventas del centro de Gijón proceden de otros barrios. Esto demuestra que el comercio de la zona centro actúa como un polo de atracción «pan-urbano”.

El del centro de Gijón proceden de otros barrios. Esto demuestra que el comercio de la zona centro actúa como un polo de atracción «pan-urbano”. La evasión de gasto: La zona de Jesuitas, 17 de Agosto y Plaza Europa (CP 33205) presenta la mayor «fuga» de clientes, con un 92,6% de evasión de gasto hacia otros barrios, debido a la falta de oferta comercial suficiente a pesar de su alta densidad de población.

La zona de presenta la mayor «fuga» de clientes, con un hacia otros barrios, debido a la falta de oferta comercial suficiente a pesar de su alta densidad de población. Circuitos propios: Barrios como La Calzada y El Natahoyo han logrado crear un circuito comercial propio, reteniendo el 50% del gasto de sus residentes.

El perfil del cliente

El perfil del comprador en Gijón está muy definido, lo que permite a los comerciantes optimizar sus estrategias de comunicación:

Perfil medio: Mujer, de unos 50 años , que realiza compras recurrentes. Las mujeres influyen en el 80% del gasto total del comercio local.

Mujer, de unos , que realiza compras recurrentes. Las mujeres influyen en el total del comercio local. El cliente más rentable: El estudio identifica al «explorador de alto valor» (personas de entre 40 y 60 años con alta movilidad) como el segmento más lucrativo, con un gasto medio un 77% superior a la media .

El estudio identifica al (personas de entre 40 y 60 años con alta movilidad) como el segmento más lucrativo, con un gasto medio un . Diferencias de género: Aunque las mujeres compran más a menudo, los hombres gastan, de media, un 24,0% más en cada visita.

Claves para el éxito empresarial

El informe también ofrece conclusiones estratégicas para los propietarios de negocios:

El tamaño importa: Las empresas con más de cinco empleados triplican en ventas a las microempresas. Multiplicar sedes: Abrir un segundo local no solo suma, sino que multiplica por tres la facturación total de la empresa. Sectores líderes: Las tiendas de equipamiento del hogar son las que generan mayores ingresos por cliente (170€ de ticket medio), mientras que belleza y alimentación son los sectores que consiguen mayor recurrencia y número de clientes únicos.

El fin de la intuición, el inicio del dato

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Por primera vez, el pequeño comercio de Gijón dispone de las mismas herramientas de análisis de datos que utilizan las grandes multinacionales para decidir dónde abrir un local o cómo segmentar a su clientela. Los datos demuestran que la demanda existe y es sólida; ahora el reto es identificar los barrios desatendidos para anticipar el negocio del futuro.