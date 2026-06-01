El refugio antiaéreo de Gijón, ya reconstruido, relanza el plan de los museos militares y ya tiene fecha prevista para abrir al público

La última obra del plan de recuperación de espacios patrimoniales, la del refugio antiaéreo de Cimavilla, agotó su plazo de ejecución este pasado viernes y, aunque ayer lucía aún pendiente de algunos remates, la totalidad de la obra bajo suelo, con la restauración y reconstrucción del túnel, está completada y el nuevo adoquinado del patio está casi en su totalidad instalado. El carpetazo a esta obra permite activar ahora la segunda fase de este programa, que busca "musealizar" –dotar de contenidos didácticos y explicativos– todos los inmuebles del proyecto: las baterías militares del Cerro, el propio refugio y la batería de La Providencia. La previsión es que todos estos emplazamientos, que generarán una nueva red de pequeños museos al aire libre, queden abiertos al público entre finales de año e inicios de 2027.

El foco de este programa, financiado con fondos europeos e iniciado en el mandato anterior, está en Cimavilla. En el barrio Alto se encuentran el refugio ahora rehabilitado y, también, las dos baterías del Cerro, una de ellas junto al skate park y la otra más arriba, a los pies del Elogio del Horizonte. En esta última instalación se ha construido ya un pequeño centro de interpretación que actuará como corazón expositivo de todo el proyecto, contando la historia defensiva y militar del concejo desde la Campa Torres y hasta La Providencia. En esta última, junto al mirador, desde hace meses está también remozada la vieja batería militar que se conservaba en el entorno.

El plan de recuperación de espacios patrimoniales con fines turísticos permitió recuperar, en primer lugar, la batería baja de Cimavilla, conocida popularmente como "Casa de Les Pieces", y remozada desde mediados de 2024. La idea es que se configure como un pequeño museo al aire libre, pero el pasado grafitero de este espacio le ha hecho sufrir ya varios problemas de vandalismos. Está pendiente de inaugurarse como tal y se pretende que las paredes blancas puedan protegerse con material antipintadas.

El curioso robot que está ayudando a las labores de picado de piedra en la galería, muy estrecha. / .

Un poco más arriba, camino al Elogio, la batería militar alta de Cimavilla sigue donde estaba, escondida bajo tierra, pero ya recuperada e impermeabilizada. Esta otra obra terminó a finales del año pasado e incluyó la construcción del citado centro de interpretación, que aspira a ser el punto de encuentro para que los futuros visitantes entiendan el contexto histórico del entorno. Esta actuación obligó a cerrar durante semanas el acceso al Elogio para poder frenar las filtraciones de agua a la galería soterrada.

La batería de La Providencia, por su parte, está más alejada, pero dejó la primera gran sorpresa de este plan que ayuda a financiar Europa: en la pasada primavera, con el recinto iniciando sus obras, apareció intacta un tramo de trinchera desconocido, tal y como adelantó en su momento LA NUEVA ESPAÑA. El proyecto, de hecho, se había diseñado en buena parte para reconstruir artificialmente este cruce y ofrecer una experiencia "inmersiva" a los visitantes, pero se creía que jamás se había llegado a construir del todo y que, en cualquier caso, no se conservaba. El tramo de trinchera recuperado apareció cubierto de lodos, pero en perfecto estado.

Estado actual del refugio en su trazado conocido, con un azulejo en primer término, datado de 1948, que atestigua el uso del complejo tras la guerra. / .

La otra "sorpresa" del plan de inmuebles patrimoniales llegó el pasado diciembre y en el mismo sentido: un tramo de túnel del refugio antiaéreo de Cimavilla que se pensaba recrear apareció intacto en varios metros de recorrido y partido a la mitad por un proyectil durante la Guerra Civil. El hallazgo lo adelantó también este periódico y obligó a modificar en parte el proyecto de obra previsto, lo que conllevó un ligero retraso en la ejecución. El planteamiento general, no obstante, se mantiene: al refugio se podrá entrar por el acceso ya conocido bajo la Casa Paquet y se podrá salir por un segundo acceso habilitado tras el Revillagigedo, que deja también bajo tierra ahora un pequeño local para atender a los visitantes.

Terminada la fase de obra dura, la tarea para este segundo semestre del año es dotar todos estos espacios de luz, paneles informativos y un diseño museístico coherente y que vincule todos los espacios. Las licitaciones están ya diseñadas y formalizadas, y la previsión del gobierno local es que a inicios de año toda esta nueva red, que dejará en la ciudad una suerte de nueva ruta museística, pueda abrir al público. Es posible, también, que algunos de los recursos queden listos un poco antes, a finales de este año en curso, pero por el momento el Ayuntamiento no se compromete a una fecha de inauguración concreta.