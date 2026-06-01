La segunda edición de Rock Gijón ya tiene finalistas

El certamen Rock Gijón ya tiene finalistas después de celebrarse las tres semifinales previstas en la sala Acapulco los días 15, 22 y 29 de mayo. La final está prevista el próximo viernes, día 5 de junio, en el Gijón Arena a partir de las 19.30 horas.

"Milana Bonita" y "Ribanos" serán las dos agrupaciones que se disputarán el "Premio Alberto Toyos" tras pasar una primera fase con nueve bandas participantes. "Calidad, innovación, creatividad, puesta en escena, proyección dentro del sector, y gestión y presentación documental" fueron los argumentos que se pusieron en valor.

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La final contará, además, con la actuación de la banda madrileña "Burning" como artistas invitados. Se trata de "uno de los nombres imprescindibles del rock español", destacan desde Divertia. La entrada para la final de Rock Gijón es libre y gratuita hasta completar aforo.