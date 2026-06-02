Una abarrotada iglesia de La Asunción despide a Ángela Corbato, la gijonesa fallecida en un accidente de tráfico en Palencia: "Nunca se cansó de amar y de disfrutar de la vida"

En una abarrotada iglesia de La Asunción, familiares y amigos despidieron a Ángela Corbato, la joven gijonesa de 30 años que falleció este lunes en un accidente en la carretera, a la altura de Herrera de Pisuerga, de regreso a Palencia, ciudad en la que trabajaba como MIR intensivista. Poco antes de las seis y media de la tarde, frente a la fachada de la parroquia del colegio al que había asistido esta gijonesa, estacionaron tres coches fúnebres. En uno descansaban los restos de Corbato, los otros dos estaban repletos, tanto por fuera como por dentro, de coronas y detalles florales que sus allegados le quisieron dedicar. En el interior del templo, ni un banco vacío, la galería superior también se encontraba ocupada y muchos de los asistentes tuvieron que seguir la misa de pie. Una muestra notable del cariño que esta gijonesa irradiaba.

"Estamos hoy en una despedida y un encuentro. Una despedida dura y un encuentro con Dios y en un lugar muy familiar, en el que seguro, Ángela siendo niña quiso correr por este largo pasillo con su sonrisa característica", mencionó el párroco antes de comenzar el oficio.

El féretro fue transportado hasta los pies del altar por varios de sus familiares más cercanos que se situaron en las primeras filas. "Seamos uno en este duro sentimiento", añadió el sacerdote que en su homilía reconoció que "nadie está preparado para la muerte", pero quiso dejar un mensaje alentador a través de la figura de Corbato. "No podemos derrotarnos, Ángela no nos dejaría, su sonrisa nos provocaría y nos diría que así no se hacen las cosas. Que hay que luchar por ellas y hacer de la vida una ilusión", afirmó, añadiendo que era una persona "que confundía los intereses egoístas". "Cuando alguien se aproximaba a ella, lo primero que veía era su mirada limpia y su sonrisa acogedora que llevaba a pensar, 'que bien se está contigo'", aseguró el párroco.

La lógica tensión y pena que se respiraba en el ambiente, se tornó en bonito recuerdo por Corbato cuando subió al estrado su íntima amiga, Arancha Fernández, que con lágrimas mezcladas con una sonrisa en recuerdo a "su hermana", pronunció un emotivo discurso. "Tenía la necesidad de hablaros sobre ella. A Ángela siempre le dije que la vida no me dio una hermana porque tuve la suerte de encontrarme con ella. Nos conocemos desde los tres años y hoy tengo aquí a muchas más como yo: amigas del colegio, de la carrera o los de Palencia, a donde se fue hace cinco años y fue muy feliz", comenzó relatando en unas palabras en las que apeló de forma directa a los sobrinos de Corbato, Pelayo y Manuela; a los familiares y a Javier García, su pareja.

"No podríamos sentirnos más orgullosos de ella, vivía con mucha intensidad era una de las personas que nunca se cansó de vivir, amar y disfrutar de la vida y es uno de los mejores regalos que nos deja, recordarnos que hay que querer como ella quería, sin límites, disfrutar sin miedo y vivir sin desperdiciar un segundo", recordó Fernández que cerró su intervención mandando un mensaje a su amiga. "Estés donde estés, espero que te sientas tremendamente orgullosa de todos los que te queremos, al igual que nosotros siempre lo vamos a estar de ti. Siempre vas a vivir conmigo, te quiero mucho", finalizó, con un atronador aplauso de los presentes. Tras el finalizar el funeral, los restos mortales de Corbato regresaron al Tanatorio para su incineración.

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Numerosas muestras de cariño se han producido desde que se dio a conocer el fallecimiento de Corbato. Entre ellas, la Grada de Animación 1908 del Sporting dejó un sentido mensaje en redes sociales, mandando "mucho ánimo a sus familiares, amigos y a los miembros de la peña "Los Guajes" a la que pertenecía como una destacada integrante.