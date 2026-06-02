El Ayuntamiento de Gijón aprueba ayudas por 50.000 euros para impulsar la diversificación de mercados de 32 empresas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha aprobado la resolución correspondiente al primer plazo de solicitudes de la convocatoria Diversificación de Mercados 2026, gestionada por Gijón Impulsa, que permitirá conceder 50.000 euros en ayudas directas a 32 empresas del municipio.

Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: "Estas ayudas son una herramienta fundamental para que las empresas de Gijón puedan ampliar sus oportunidades de negocio, acceder a nuevos mercados y reforzar su competitividad en un entorno cada vez más globalizado. El elevado número de solicitudes recibidas demuestra el interés y la capacidad de nuestras empresas para proyectar sus productos y servicios más allá de nuestras fronteras. Queremos que Gijón siga ganando presencia y oportunidades en los mercados nacionales e internacionales, y por eso seguimos apostando por ayudas como éstas"

Esta línea de subvenciones forma parte del acuerdo de concertación social "Gijón Futuro 2024-2027", concretamente del eje de Promoción Empresarial orientado a la consolidación y crecimiento del tejido empresarial local. Su objetivo es respaldar a las empresas gijonesas en sus procesos de internacionalización y apertura de nuevos mercados.

La convocatoria está dirigida a empresas de Gijón/Xixón que participen, ya sea como expositoras con stand propio o como visitantes profesionales, en ferias comerciales, congresos y encuentros especializados de carácter internacional. Estas actuaciones buscan mejorar la comercialización de productos y servicios, aumentar la visibilidad empresarial y favorecer nuevas oportunidades de negocio.

Las ayudas contemplan una subvención máxima de 3.000 euros para empresas expositoras y de 750 euros para aquellas que asistan como visitantes.

En este primer periodo de solicitudes, correspondiente a eventos celebrados entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, se presentaron un total de 45 proyectos, de los que finalmente han sido aprobados 32.

Las empresas beneficiarias han participado en eventos internacionales de referencia como ART MADRID, FITUR o el European Sport Congress, entre otros. La convocatoria presta además una atención especial a iniciativas vinculadas a las áreas de especialización estratégica del municipio: Gijón Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo.

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Gijón Impulsa abrirá un segundo plazo de solicitudes entre el 1 y el 20 de octubre de 2026, destinado a subvencionar la participación en ferias, congresos y encuentros internacionales celebrados entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026.