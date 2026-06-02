La batalla del Simancas sigue: Ovidio Zapico acusa de insumisión a la ley al Ayuntamiento de Gijón

No una sino dos veces tuvo que enfrentarse en comisión parlamentaria el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU), a las dudas de los diputados sobre el futuro del monumento del Simancas. Aunque visto el enunciado de las preguntas y quienes las formulaban –la ex de Podemos Covadonga Tomé y Javier Jové de Vox–sus preocupaciones de partida eran muy distintas.

Fue en su respuesta a la diputada del Grupo Parlamentario Mixto cuando Zapico aprovechó para lanzar una puya al gobierno municipal gijonés de Foro y PP, que rechazan la resolución del Principado que ordenó la retirada del monumento por ser un elemento de exaltación del franquismo que incumple las leyes estatal y autonómica de memoria democrática.

No solo la rechazan, ya han anunciado que no autorizarán ninguna actuación sobre esa obra por estar protegida dentro del Catálogo Urbanístico municipal. Un grado de protección que para la Consejería no es suficiente para saltarse la legislación de memoria democrática.

"Cuando el Ayuntamiento de Gijón se rasga las vestiduras con esta decisión están obviando la ley. O lo que es peor, quieren ser insumisos a ella", concretó Zapico tras leer un articulo de la ley del Principado donde se fija la obligación de las entidades locales de adoptar medidas para eliminar elementos contrarios a la memoria democrática.

Zapico firmó el pasado 5 de mayo la resolución ordenando a la Compañía de Jesús como propietaria del colegio de la Inmaculada retirar el conjunto escultórico que luce en una de sus fachadas desde finales de los años cincuenta del siglo pasado. La resolución les daba cuatro meses para ejecutar esa orden y dos si querían recurrirla en los tribunales. Recurso que los Jesuitas ya han anunciado.

"Los plazos están corriendo. Veremos si presentan o no ese contencioso-administrativo y entonces se decidirá qué hacer. Decir cualquier cosas por el momento sería precipitado", concretó Zapico que, eso sí, aseguró estar "muy tranquilo porque lo hecho sobre el Simancas además de estar basado en razones políticas, morales, éticas, humanas e históricas también lo está en razones jurídicas sólidas. La ley respalda estas actuaciones".

Cumplimiento de la ley que fue el argumento con el que también contestó al diputado de la ultraderecha que le había preguntado "si tiene límites su obstinación para retirar el monumento de los Héroes del Simancas".

"No me considero una persona obstinada. Me considero un firme defensor de la ley y de su cumplimiento", le matizó el diputado de IU antes de recordarle, además, que "yo no voy a dinamitar nada, como usted dice. Yo lo que he ordenado es la retirada de ese memorial de la vía pública. Y lo hice en virtud de la ley, la libertad y la democracia y con el convencimiento de que lleve demasiados años a la vista de todos recordando un golpe de esta franquista", remató el consejero en su segunda intervención en la comisión por este asunto.