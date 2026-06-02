El Conseyu de la Mocedá de Gijón asume el control del punto lila y amplía su actuación (en redes sociales) hasta fin de año

Con dos novedades y todo un calendario para el verano ya establecido, el Ayuntamiento de Gijón, de la mano de su Alcaldesa, Carmen Moriyón, presentó los planes de actuación para el punto lila que comenzará a andar de forma presencial este sábado día 6 con el concierto de Antonio Orozco en el parque de los Hermanos Castro. Por primera vez, será el Conseyu de la Mocedá el que asuma su gestión, tomando el relevo de la asociación "Mil Voces Violetas" que hasta ahora se encargaba de coordinar la ayuda y concienciación sobre las agresiones sexistas.

"Nuestro deber está en promover espacios seguros, igualitarios y libres de violencia, así como generar una red de colaboración que asuma la erradicación de actitudes y conductas sexistas", expresó Moriyón que agradeció la colaboración de diversas asociaciones de mujeres, vecinales, jóvenes y la implicación de organizadores de conciertos y eventos para que estos espacios puedan estar "en aquellos lugares donde más aglomeraciones se producen durante el verano".

"Por su firme compromiso y trayectoria es sin duda la entidad adecuada para atender la problemática de las agresiones sexistas en el ámbito nocturno", mencionó la Alcaldesa sobre el cambio de gestión que ahora está en manos del Conseyu de la Mocedá.

El segundo gran cambio respecto a años anteriores llega vía redes sociales y es que el contenido que divulgan y la atención que ofrecen a través de un espacio "conocido y poco invasivo" como es Instagram, se prolongará hasta diciembre. "Año a año se van incorporando cambios que responden a los procesos de mejora continua y a las nuevas realidades sobre el ocio y los horarios de la juventud de Gijón", expresó Goretti Avello, directora de Igualdad del Ayuntamiento, que destacó como “fundamental” ampliar el periodo de ejecución de acciones formativas en redes sociales donde el año pasado se alcanzó más de un millón de impresiones.

"El punto lila es un espacio que ofrece a las mujeres un servicio de atención, orientación en materia de violencia machista y en donde se pretende prevenir agresiones y conflictos en entornos de ocio mediante un clima de convivencia y generando espacios seguros en la ciudad y una red de colaboraciones", definió Avello que resumió la labor como "prevenir, detectar y actuar contra las posibles agresiones".

En datos del año pasado, un total de 2.897 personas hicieron uso de este servicio y 154 participaron en formaciones y obtuvieron protocolos de actuación en caso de sufrir o presenciar una agresión machista. Yurena Sabio, presidenta del Conseyu de la Mocedá, amplió los datos mostrando que "en los espacios de ocio nocturno, más de cuatro de cada diez mujeres han manifestado haber sufrido algún tipo de violencia sexual y más de la mitad lo han presenciado", informó, haciendo visible la importancia del punto lila y su presencia entre la juventud.

Al contrario que en ediciones anteriores, para este año se ha descartado su presencia en barrios como Cimavilla donde la actuación perdía sentido frente a las multitudes que se producen en fiestas populares y eventos musicales. "Creemos más oportuno que el punto lila esté en los espacios donde más aglomeración pueda haber en la ciudad y donde el riesgo de que suceda algún tipo de agresión o violencia sexual", explicó Paloma Navarro.

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De forma presencial, el punto lila arrancará en el concierto de Antonio Orozco de este sábado y en junio también ofrecerá sus servicios para los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo. Más adelante, formarán parte de la Semana Negra, el concierto de La Oreja de Van Gogh, el de Dani Martín, los festivales "Way! We are young" y "I love reggaeton" o la Semana Grande de Gijón. Además, han impartido formaciones para que cada asociación vecinal que organice una fiesta de prao este verano pueda tener un punto lila activo.