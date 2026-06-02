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Gijón reivindica a la consejería de Vivienda que cumpla con el comprometido "consenso" en las medidas a aplicar en Cimavilla y La Arena

"Fue lo que nos dijeron y esperamos que sea su forma de actuar", replica el portavoz del gobierno local

El Ayuntamiento no cierra la puerta a recurrir por vía judial la declaración de zona tensionada de los dos barrios

Carmen Moriyón y Ovidio Zapico, junto a miembros de sus equipos, en una reunión en el Ayuntamiento de Gijón.

Carmen Moriyón y Ovidio Zapico, junto a miembros de sus equipos, en una reunión en el Ayuntamiento de Gijón. / Ángel González

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R. Valle

Casi al mismo tiempo que el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico (IU) defendía en sede parlamentaria el interés de su equipo por seguir declarando zonas de mercado residencial tensionado en Asturias; Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local gijonés de Foro y PP y hombre fuerte del equipo de Carmen Moriyón, recordaba que los servicios técnicos del Ayuntamiento de Gijón están estudiando las ya firmadas por Zapico para Cimavilla y La Arena "para adoptar las medidas que sean necesarias". Entre estas medidas está recurrir esas declaraciones ante los tribunales.

Ni Foro ni PP apoyan que ambos barrios tengan esa consideración aunque fuera una propuesta del Pleno gijonés, como recordó Zapico, la que puso en marcha el mecanismo para la que la consejería se fijase en esos dos barrios. En aquel Pleno, los socios de gobierno se abstuvieron con lo que la iniciativa de la izquierda salió adelante. Luego, ellos mismos promovieron otra iniciativa plenaria en sentido contrario y frenaron otra de IU y Podemos para extender la declaración a todo el casco urbano de Gijón.

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En todo caso, y sin concretarse aún la derivada judicial, el portavoz del gobierno local reivindicó que "el director general de Vivienda de la consejería nos dijo que no se iba a adoptar ninguna medida en virtud de esa declaración que no tuviera el consenso necesario con el Ayuntamiento. Seguimos pensando que no nos engañó cuando lo dijo en aquella reunión y que esa será su forma de actuar". Eso sí, Martínez Salvador también reconoció que "no hemos tenido ninguna noticia más de ellos, seguimos esperando".

Cimavilla y La Arena son una de las ocho zonas ya declaradas y a las que se sumaran en breve cuatro. Sobre ellas, adelantó Zapico en la comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, la consejería va a lanzar una campaña de comunicación para que vecinos y propietarios sepan que derechos les reporta esa situación de sus barrios.

Zapico se ofrece a ir a Madrid con los vecinos de Río Piloña

Gijón tuvo un especial protagonismo en esa comisión de la Junta General. Y no solo por los debates sobre zonas tensionadas, la proposición no de ley para reactivar Ecojove y el futuro del monumento al Simancas. La diputada Covadonga Tomé le pidió explicaciones a Zapico sobre la situación de las familias de la calle Río Piloña de Contrueces –algunas de ellas siguiendo la sesión en directo–movilizadas desde 2024 contra la Sareb, que tiene la propiedad del bloque. Denunciaron los afectados que desde febrero, la consejería no ejerce la labor de intermediación que estaba haciendo a través de Vicasa.

"Sin incluir mis conversaciones telefónicas con el Secretario de Estado de Vivienda hemos mantenido 67 contactos con los vecinos, la Sareb y Sepes. Voy a comprobar si se ha roto esa falta de comunicación y si es así no hay problema en recuperar el diálogo. Y yo me pongo a disposición de los vecinos para ir con ellos a Madrid y definir que pasa con esos contratos que faltan. En una u otra dirección hay que cerrar este problema", sentenció Zapico.

De viviendas de urgencia a viviendas de emergencia

El consejero también dio explicaciones al diputado popular José Agustín Cuervas-Mons sobre lo que consideró una "situación desproporcionada" entre las 66 viviendas concedidas por la vía de urgencia y las 6 por vía de emergencia tramitadas en Gijón desde enero de 2024. "Usted tiene una cierta obsesión con Gijón, que no le parezca mal pero se le ve el plumero", le dio el popular al consejero de IU.

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