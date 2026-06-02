Ilusión, tranquilidad y muchas ganas de verano entre los alumnos que inician la PAU en Gijón: "Es un último empujón, el trabajo se ha hecho durante todo el curso"

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ya han dado comienzo en Gijón y en el resto de Asturias. Cientos de estudiantes se han dado cita en el campus gijonés para iniciar los exámenes que les abrirán las puertas de su futuro académico. "Vienen tranquilos e ilusionados. Es un día especial y hay que darles mucho ánimo para que demuestren lo que saben", expresó Patricia Fernández, la docente de Inglés que acompañó a los más de 150 alumnos del IES Universidad Laboral al edificio polivalente de la Escuela Politécnica.

El inicio de la PAU en Gijón, en imágenes / Ángel González

Entre ese edificio y los aularios Norte y Sur se reparten todos los alumnos llamados a realizar los exámenes en Gijón. En el edificio polivalente, el centro educativo con más estudiantes es el IES Universidad Laboral, cuyos jóvenes comparten aula con los de los institutos gijoneses Doña Jimena y Jovellanos, así como con los del IES Víctor García de la Concha de Villaviciosa.

Precisamente, Diego Cifuentes y Aitana García son de este centro educativo de la villa. Esta pareja aprovechó las horas previas a las pruebas de Lengua e Inglés para repasar el temario. "Lengua es más complicado, pero estamos convencidos de que va a ir bien", comentaron, antes de añadir que "la PAU es un último empujón". "Tenemos muchas ganas de acabar Bachillerato y empezar a disfrutar de nuestro verano", completaron Cifuentes y Aitana García.

En esa misma línea se pronunciaron los gijoneses Nel Álvarez, Diego Cueva y Rodrigo García, del IES Doña Jimena. "Llegamos a la PAU con todo más que estudiado y revisado, así que venimos bastante tranquilos", zanjaron estos amigos, que comparten el objetivo de poder quedarse en Asturias a realizar su periodo universitario.

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En Gijón también se ha contado con la novedad de la incorporación de sistemas de detección de frecuencias para localizar posibles dispositivos tecnológicos de apoyo para los exámenes, como pinganillos o gafas de inteligencia artificial.