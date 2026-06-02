Lluvia de dinero en Gijón con un premio de 200.000 euros en el Euromillón

El bote del Euromillón de este martes 2 de junio ha dejado un buen pellizco en Gijón con un premio de 204.367,17 euros de un boleto de Segunda Categoría (5 + 1) validado en la administración de loterías número 16 de la calle Cienfuegos, en el barrio de El Coto.

En un sorteo que se ha quedado desierto en acertantes de Primera Categoría (5 + 2), el boleto validado en la administración de Gijón comparte premio con otro repartido en la administración de loterías número 2 de Sabadell, en Barcelona.

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La combinación ganadora de la noche estuvo compuesta por los números 18, 09, 17, 42 y 06, y las estrellas 07 y 09. La recaudación de la jornada ascendía a 62.641.277,60 y para el próximo sorteo, al no haber acertantes de Primera Categoría, el Eurobote ya asciende hasta los quince millones de euros.