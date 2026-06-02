"Love of Lesbian" y "Niña Polaca anuncian nuevas fechas de conciertos en Gijón
Las dos bandas españolas recalan en la capital marítima del Principado
Gijón se mueve en el ámbito de los conciertos. Si la ciudad está a punto de disfrutar de un verano lleno de música con actuaciones que prometen dejar un gran sabor de boca, la capital marítima del Principado no pierde el tiempo y ya planifica a futuro. Así las cosas han sido "Love of Lesbian" y "Niña Polaca" las dos bandas que acaban de anunciar conciertos en la ciudad.
"Love of Lesbian" se trata de una de las bandas más influyentes del panorama "indie" por su carácter pionero en este género. El grupo liderado por Santi Balmes regresa además a Gijón. El veteranísimo grupo vuelve tras cinco años desde la última vez. Su concierto será en el Gijón Arena y aún habrá que esperar un tiempo para verlos en directo puesto que el concierto será el 19 de diciembre. O sea, prácticamente en Navidad.
Mientras "Niña Polaca" otra banda de rock indie con ya una respetable trayectoria a sus espaldas también llegará a Gijón. El grupo, que empezó su andadura en 2018 y que ha cosechado algunos himnos más que importantes, tiene programado un concierto para el 6 de noviembre en la sala Albéniz.
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