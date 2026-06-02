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"Love of Lesbian" y "Niña Polaca anuncian nuevas fechas de conciertos en Gijón

Las dos bandas españolas recalan en la capital marítima del Principado

&quot;Niña Polaca&quot; y &quot;Love of Lesbian&quot;

"Niña Polaca" y "Love of Lesbian"

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Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Gijón se mueve en el ámbito de los conciertos. Si la ciudad está a punto de disfrutar de un verano lleno de música con actuaciones que prometen dejar un gran sabor de boca, la capital marítima del Principado no pierde el tiempo y ya planifica a futuro. Así las cosas han sido "Love of Lesbian" y "Niña Polaca" las dos bandas que acaban de anunciar conciertos en la ciudad.

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"Love of Lesbian" se trata de una de las bandas más influyentes del panorama "indie" por su carácter pionero en este género. El grupo liderado por Santi Balmes regresa además a Gijón. El veteranísimo grupo vuelve tras cinco años desde la última vez. Su concierto será en el Gijón Arena y aún habrá que esperar un tiempo para verlos en directo puesto que el concierto será el 19 de diciembre. O sea, prácticamente en Navidad.

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Mientras "Niña Polaca" otra banda de rock indie con ya una respetable trayectoria a sus espaldas también llegará a Gijón. El grupo, que empezó su andadura en 2018 y que ha cosechado algunos himnos más que importantes, tiene programado un concierto para el 6 de noviembre en la sala Albéniz.

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