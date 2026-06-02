Metropolitan apoyará la lucha contra el cáncer infantil desde su gimnasio de Gijón: así es el acuerdo con la fundación de Ricky Rubio

La compañía de gimnasios Metropolitan dio comienzo este lunes a una campaña en toda su red de centros para conseguir recaudar fondos para la investigación oncológica. La organización se está volcando en visibilizar la lucha contra el cáncer de pulmón, canalizando los fondos que se recauden del 1 al 6 de junio hacia los proyectos de investigación, prevención y apoyo a pacientes oncológicos de la prestigiosa entidad The Ricky Rubio Foundation.

La iniciativa se desarrolla en todos los centros de la compañía. Si bien, para el gimnasio de Gijón, ubicado en El Molinón, se ha diseñado una programación espacial. Durante toda la semana, el club gijonés destinará a la causa el 10% de los ingresos obtenidos en sus principales áreas de servicio: desde los entrenamientos personales orientados a la salud, hasta sus tratamientos de fisioterapia, así como los de bienestar y belleza.

El director de Metropolitan Gijón, Arturo García-Loygorri, destaca que "para todo el equipo es una profunda satisfacción liderar y organizar un evento de esta envergadura, capaz de generar un impacto real y tangible en nuestra sociedad". "Cada inscripción, cada pulsera y cada esfuerzo sumado a lo largo de esta semana se transforma en recursos fundamentales para la investigación oncológica", resalta García-Loygorri.

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El sábado, el gimnasio acogerá la celebración del Saturday MET Live, un evento de clausura que se convertirá en una jornada de deporte y solidaridad con un programa especial de actividades dirigidas. Para esa cita, la compañía ha presentado la pulsera solidaria Social MET, que ya está disponible en la recepción del centro gijonés por una aportación de cinco euros. "El beneficio íntegro de su venta se traducirá en recursos directos para avanzar en la investigación médica de la enfermedad", apuntan desde la compañía.